Esplosione in miniera a Zonguldak: due vittime e cinque feriti, indagine aperta

Due minatori sono morti e cinque sono rimasti feriti dopo un’esplosione di grisù in una miniera privata di carbone a Gelik, nel distretto di Kilimli, nella provincia turca di Zonguldak. Due dei feriti versano in condizioni gravi. È stata aperta un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

L’esplosione nella miniera di Gelik

L’incidente è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 10, nella zona di Dereiçi, sulla costa del Mar Nero. Secondo le prime informazioni diffuse dal governatore di Zonguldak, Osman Hacıbektaşoğlu, nella miniera si trovavano otto lavoratori.

Sette minatori sono stati riportati in superficie: due sono deceduti e cinque sono rimasti feriti. Il lavoratore inizialmente rimasto all’interno è stato raggiunto dai soccorritori, che sono riusciti a mettersi in contatto con lui e hanno avviato le operazioni per portarlo in superficie.

Secondo il quotidiano locale Pusula, la miniera appartiene alla società Demir Madencilik. L’informazione sull’azienda è stata riferita dal giornale locale e non è accompagnata, nel materiale disponibile, da ulteriori dettagli.

Feriti in ospedale, due sono intubati

Sul posto sono intervenute le squadre dell’AFAD, i vigili del fuoco e il personale sanitario. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale statale Atatürk e in altre strutture sanitarie.

Secondo il governatore, tre lavoratori non sarebbero in pericolo. Altri due, colpiti da ustioni, sono stati intubati. Uno dei feriti in condizioni critiche è stato trasferito all’ospedale cittadino Bilkent di Ankara; per l’altro erano in corso le procedure necessarie al trasferimento.

Il ministro della Sanità turco, Kemal Memişoğlu, ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime in un messaggio pubblicato su X. Ha inoltre affermato che le squadre sanitarie stanno seguendo l’evoluzione della situazione e che i feriti ricevono le cure necessarie.

I precedenti nella regione

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle miniere della regione di Zonguldak, storica area di estrazione del carbone in Turchia. Il 2 ottobre, sempre a Gelik, il 51enne Muhammet Çelik era morto in ospedale dopo essere rimasto intrappolato in seguito a un crollo in un sito estrattivo abusivo nel quartiere di Esen, secondo Anadolu.

Il giorno precedente, in una miniera privata del distretto di Soma, nella provincia di Manisa, un crollo aveva intrappolato sette lavoratori e ne aveva uccisi cinque. La nuova esplosione aggiunge un altro episodio mortale agli interrogativi sulle condizioni di sicurezza del settore minerario turco.