mobilità
Fiumicino, parcheggio a pagamento in via Generale Dalla Chiesa: tutte le novità
Rimodulazione della fascia oraria e istituzione degli abbonamenti mensili.
Fiumicino – Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha modificato gli orari della sosta a pagamento, esclusivamente nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e introdotto la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili per i residenti del Comune di Fiumicino.
La sosta nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà a pagamento dalle 8:30 alle 17:30, per favorire la disponibilità e il ricambio dei posti auto, soprattutto per i cittadini che devono recarsi negli uffici comunali.
Sono stati inoltre introdotti, esclusivamente per i residenti del Comune di Fiumicino, abbonamenti mensili validi per tutti gli stalli blu del territorio comunale, al costo di 70 euro per una sola autovettura e di 160 euro per due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare.
È attualmente in fase di attivazione, sul sito internet e sull’app di Servizi Civici S.p.A., la procedura online che consentirà ai cittadini di richiedere, pagare, attivare e rinnovare gli abbonamenti.
La delibera chiarisce inoltre che la sosta gratuita prevista per alcune attività artigianali, indicate nella delibera del 24 giugno 2026, che effettuano operazioni di carico e scarico, non si estende alle attività commerciali, anche quando queste risultano registrate come artigianali presso la Camera di Commercio. Per tali attività, le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate negli appositi spazi riservati.