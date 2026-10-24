Fiumicino, parcheggio a pagamento in via Generale Dalla Chiesa: tutte le novità

Fiumicino – Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha modificato gli orari della sosta a pagamento, esclusivamente nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e introdotto la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili per i residenti del Comune di Fiumicino.

La sosta nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà a pagamento dalle 8:30 alle 17:30, per favorire la disponibilità e il ricambio dei posti auto, soprattutto per i cittadini che devono recarsi negli uffici comunali.

Sono stati inoltre introdotti, esclusivamente per i residenti del Comune di Fiumicino, abbonamenti mensili validi per tutti gli stalli blu del territorio comunale , al costo di 70 euro per una sola autovettura e di 160 euro per due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare.

È attualmente in fase di attivazione, sul sito internet e sull’app di Servizi Civici S.p.A., la procedura online che consentirà ai cittadini di richiedere, pagare, attivare e rinnovare gli abbonamenti.