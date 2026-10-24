Fondi, scoperto un manufatto abusivo di 60 metri quadri: denunciati proprietario e committente

Fondi, 24 ottobre 2026 – Una costruzione di oltre 60 metri quadrati realizzata senza permesso di costruire, accanto a un fabbricato già esistente. È quanto hanno accertato i Carabinieri Forestali di Fondi durante un controllo ambientale del territorio in località Cappelalto, dove è stato individuato un manufatto edificato, secondo gli investigatori, in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Al termine degli accertamenti, il proprietario e il committente dei lavori sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

La costruzione scoperta dai Carabinieri Forestali

L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti in materia edilizia e ambientale.

Durante la verifica, gli operanti hanno individuato una struttura realizzata recentemente in adiacenza a un edificio preesistente. Il manufatto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, era costituito da murature in blocchi di calcestruzzo e una copertura con struttura metallica.

Gli accertamenti hanno permesso di rilevare dimensioni pari a 10,23 metri di lunghezza, 5,90 metri di larghezza e circa 3 metri di altezza, per una superficie lorda complessiva di 60,36 metri quadrati.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l’intervento sarebbe stato eseguito in assenza del permesso di costruire. Conclusa l’attività investigativa, i militari hanno quindi deferito all’autorità giudiziaria il proprietario e il committente delle opere.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Latina richiama l’importanza della tutela del paesaggio, compreso quello rurale, riconosciuta dall’articolo 9 della Costituzione italiana. Le attività di vigilanza dei Carabinieri Forestali proseguiranno anche attraverso controlli e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e imprese sul rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie.