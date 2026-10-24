Giornata delle Nazioni Unite: il 24 ottobre tra pace, cooperazione e diritti umani

La Giornata delle Nazioni Unite si celebra ogni anno il 24 ottobre per richiamare i principi di pace, cooperazione e diritti umani promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). La ricorrenza ricorda l’entrata in vigore della Carta dell’ONU, avvenuta il 24 ottobre 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Le origini della ricorrenza

La Carta delle Nazioni Unite fu elaborata a San Francisco, dove il 25 aprile 1945 si riunirono 50 nazioni. Il documento venne approvato il 26 giugno e divenne operativo il 24 ottobre, dopo la ratifica dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza — Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti — e della maggioranza degli altri 46 firmatari.

La Giornata fu istituita dall’Assemblea Generale nel 1947 e proclamata ufficialmente il 31 ottobre dello stesso anno con la Risoluzione 168 (II), su proposta della Sesta Commissione, responsabile degli Affari Legali. Nel 1971, la Risoluzione 2782 (XXVI) raccomandò di trasformarla in una festività pubblica negli Stati membri.

Valori e celebrazioni

L’appuntamento punta a far conoscere i risultati dell’ONU, sostenere il suo lavoro e promuovere ideali legati a pace, sviluppo e libertà fondamentali. L’organizzazione, nata dalle conseguenze della guerra, si propone di prevenire i conflitti, favorire relazioni amichevoli e difendere i diritti umani, anche attraverso i principi della Dichiarazione Universale del 1948.

In Italia, indicata dalla fonte come Paese fondatore dell’ONU e sede della FAO a Roma, la ricorrenza comprende eventi istituzionali, seminari e iniziative educative coordinate dal Ministero degli Affari Esteri. Dal 2000, la giornata è inoltre collegata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con attenzione a clima, povertà e pandemie.

Il tema dell’81ª sessione

L’81ª sessione dell’Assemblea Generale, avviata a settembre 2026, ha come tema “Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un’Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti”. La Giornata assume così anche il valore di un richiamo all’azione in un’organizzazione che conta 193 membri e affronta minacce globali.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.