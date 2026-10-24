Gp d’Australia di MotoGp, l’ordine d’arrivo della gara Sprint e la Classifica Mondiale

Philip Island – Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gran Premio d’Australia di MotoGp. Oggi, sabato 24 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta sul circuito di Phillip Island, sorpassando Jorge Martin, caduto nel corso del duello proprio con Marquez per la testa della corsa e ora distante dieci punti dalla vetta della classifica Piloti del Mondiale. Alle sue spalle il fratello Alex e Ecco l’ordine d’arrivo e la nuova classifica del Mondiale.