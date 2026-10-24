Gp d’Australia di MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza

Phillip Island – Marc Marquez conquista una pole position da sogno a Phillip Island. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di MotoGp del Gran Premio d’Australia, chiudendo in 1:34.203 dopo essere caduto sulla pioggia che si è abbattuta sul circuito. Accanto a lui il fratello Alex Marquez e Johann Zarco, a chiudere la prima fila, mentre in seconda scatterà il leader della classifica Piloti Jorge Martin con Jack Miller e Raul Fernandez. Soltanto nono Marco Bezzecchi, preceduto da Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che partiranno rispettivamente settimo e ottavo. Sedicesimo Bagnaia. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia.