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Gp d’Australia di MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza
Bezzecchi è nono, con Bagnaia poi sedicesimo. Nella notte prossima la gara lunga
Phillip Island – Marc Marquez conquista una pole position da sogno a Phillip Island. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di MotoGp del Gran Premio d’Australia, chiudendo in 1:34.203 dopo essere caduto sulla pioggia che si è abbattuta sul circuito. Accanto a lui il fratello Alex Marquez e Johann Zarco, a chiudere la prima fila, mentre in seconda scatterà il leader della classifica Piloti Jorge Martin con Jack Miller e Raul Fernandez. Soltanto nono Marco Bezzecchi, preceduto da Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che partiranno rispettivamente settimo e ottavo. Sedicesimo Bagnaia. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia.
Gp Australia, la griglia di partenza
1 Marc Marquez (Ducati) 1:34.203
2 Alex Marquez (Ducati Gresini)
3 Johann Zarco (Honda)1:35.706
4 Jorge Martin (Aprilia) 1:35.780
5 Jack Miller (Yamaha) 1:35.984
6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1:36.150
7 Pedro Acosta (KTM) 1:36.500
8 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1:36.506
9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:36.520
10 Diogo Moreira (Honda) 1:37.884
11 Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38.647
12 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1:39.389
13 Brad Binder (KTM) 1:35.996
14 Iker Lecuona (Ducati Gresini) 1:36.296
15 Maverick Vinales (KTM Tech3) 1:36.687
16 Francesco Bagnaia (Ducati)
17 Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 1:36.778
18 Alex Rins (Yamaha) 1:36.911
19 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:37.240
20 Franco Morbidelli (VR46) 1:37.904
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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