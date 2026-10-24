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Gp d’Australia di MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza

24 ottobre 2026 | 11:23
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di Redazione

Redazione

Gp d’Australia di MotoGp, Marquez cade e firma la pole in Australia. La griglia di partenza

Bezzecchi è nono, con Bagnaia poi sedicesimo. Nella notte prossima la gara lunga

Phillip Island – Marc Marquez conquista una pole position da sogno a Phillip Island. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di MotoGp del Gran Premio d’Australia, chiudendo in 1:34.203 dopo essere caduto sulla pioggia che si è abbattuta sul circuito. Accanto a lui il fratello Alex Marquez e Johann Zarco, a chiudere la prima fila, mentre in seconda scatterà il leader della classifica Piloti Jorge Martin con Jack Miller e Raul Fernandez. Soltanto nono Marco Bezzecchi, preceduto da Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che partiranno rispettivamente settimo e ottavo. Sedicesimo Bagnaia. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia.

Gp Australia, la griglia di partenza

1 Marc Marquez (Ducati) 1:34.203

2 Alex Marquez (Ducati Gresini)

3 Johann Zarco (Honda)1:35.706

4 Jorge Martin (Aprilia) 1:35.780

5 Jack Miller (Yamaha) 1:35.984

6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1:36.150

7 Pedro Acosta (KTM) 1:36.500

8 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1:36.506

9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:36.520

10 Diogo Moreira (Honda) 1:37.884

11 Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38.647

12 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1:39.389

13 Brad Binder (KTM) 1:35.996

14 Iker Lecuona (Ducati Gresini) 1:36.296

15 Maverick Vinales (KTM Tech3) 1:36.687

16 Francesco Bagnaia (Ducati)

17 Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 1:36.778

18 Alex Rins (Yamaha) 1:36.911

19 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:37.240

20 Franco Morbidelli (VR46) 1:37.904

(Fonte Adnkronos)

Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)

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