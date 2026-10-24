Gp degli Stati Uniti di F1, le terze libere e le qualifiche ufficiali: l’orario e dove vederle in tv

Austin – Torna la Formula 1 con le terze libere e le qualifiche ufficiali del Gp degli Stati Uniti a Austin in diretta tv e anche in chiaro. Oggi, sabato 24 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito texano a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l’olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.