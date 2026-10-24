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Gp degli Stati Uniti di F1, le terze libere e le qualifiche ufficiali: l’orario e dove vederle in tv

24 ottobre 2026 | 11:59
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di Redazione

Redazione

Gp degli Stati Uniti di F1, le terze libere e le qualifiche ufficiali: l’orario e dove vederle in tv

Antonelli punta al Mondiale e alla storia. E’ il suo primo match point

Austin – Torna la Formula 1 con le terze libere e le qualifiche ufficiali del Gp degli Stati Uniti a Austin in diretta tv e anche in chiaro. Oggi, sabato 24 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito texano a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l’olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.

In testa al Mondiale piloti c’è Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell con l’emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d’anticipo. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp degli Stati Uniti in tv e streaming.

Gp Usa, orario terze libere e qualifiche ufficiali – Ecco il programma e gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti oggi, sabato 24 ottobre:

Ore 19.30: Terze Prove Libere – Diretta tv su Sky Sport F1.

Ore 23.00 Qualifiche – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Gp Usa, dove vedere le terze libere e le qualifiche ufficiali in tv

Le terze prove libere del Gp degli Stati Uniti di oggi, sabato 24 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio degli Stati Uniti saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

In chiaro, le qualifiche saranno visibili in differita su Tv8 alle 00.30.

(Fonte Adnkronos)

Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)

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