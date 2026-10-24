l'appuntamento
Incontro a Fregene per valorizzare l’architettura del secondo dopoguerra
L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca “Gino Pallotta” in Viale della Pineta di Fregene 140.
Fregene, 24 ottobre 2026 – Oggi, sabato 24 ottobre 2026, alle ore 11:30, la Biblioteca “Gino Pallotta” di Fregene ospiterà un importante incontro di lavoro dedicato alla mostra d’arte “Fregene, Architettura oltre la siepe”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale AReA M, rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio architettonico della località romana, con particolare attenzione agli edifici realizzati tra il 1940 e il 1970.
L’evento, organizzato dall’associazione fondata a Roma nel 2023 e composta da 43 artisti, sarà guidato dalla presidente Luisa Mutti. Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del progetto, che trae ispirazione da due pubblicazioni di riferimento: la guida “Fregene, una guida alle architetture firmate” curata dalla prof. Alessandra Benadusi (2021) e un articolo dell’architetto Franco Tegolini pubblicato su “Qui Fregene” nel luglio 2026. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la tutela dell’architettura locale, coinvolgendo le realtà culturali del territorio. La mostra è prevista per la primavera del 2027.
L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca “Gino Pallotta” in Viale della Pineta di Fregene 140. Per seguire gli aggiornamenti sul progetto, è possibile consultare la pagina ufficiale Facebook di AReA M.
L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la conservazione del patrimonio storico-artistico, con un approccio collaborativo che mira a coinvolgere la comunità locale. La mostra rappresenterà un’occasione unica per riscoprire l’identità architettonica di Fregene, contribuendo a rafforzarne l’attrattività culturale.