Incontro a Fregene per valorizzare l’architettura del secondo dopoguerra

L’evento, organizzato dall’associazione fondata a Roma nel 2023 e composta da 43 artisti, sarà guidato dalla presidente Luisa Mutti. Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del progetto, che trae ispirazione da due pubblicazioni di riferimento: la guida “Fregene, una guida alle architetture firmate” curata dalla prof. Alessandra Benadusi (2021) e un articolo dell’architetto Franco Tegolini pubblicato su “Qui Fregene” nel luglio 2026. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la tutela dell’architettura locale, coinvolgendo le realtà culturali del territorio. La mostra è prevista per la primavera del 2027.