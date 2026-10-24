Irienti: “Fiumicino, il mare è una ricchezza da proteggere: basta degrado e rifiuti abbandonati”

Quando il tempo lo permette, dopo la scuola mi capita di andare a correre sul lungomare. Il sole, la brezza marina, il profumo del mare e la luce delle giornate ancora lunghe sono un privilegio che il nostro territorio ci offre e che dovremmo poter vivere pienamente.

Eppure, in alcuni punti, questo splendido paesaggio marino e le dune di sabbia si scontrano con una realtà inaccettabile: rifiuti abbandonati, sporcizia e cattivi odori. Uno scenario che contrasta non soltanto con la bellezza del territorio, ma anche con l’idea stessa di civiltà e rispetto per la comunità.

La sensazione è che, ancora oggi, manchi una volontà politica concreta di affrontare il problema con interventi strutturali e continuativi. Eppure, le soluzioni possono essere individuate.

Servono bandi pubblici trasparenti e accessibili alle imprese per un potenziamento della raccolta dei rifiuti e delle pulizie straordinarie; cestini e punti di conferimento adeguati; maggiori controlli sul territorio, anche attraverso sistemi di videosorveglianza e di vigilanza non armata professionale, nel rispetto della normativa e in collaborazione con le autorità competenti.

È inoltre fondamentale ascoltare i cittadini, raccogliere proposte e trasformarle in interventi concreti, verificabili e continuativi.

Non sarà una sfida semplice, ma bisogna cominciare. Perché Fiumicino non deve diventare una discarica a cielo aperto. Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente pulito, decoroso e sicuro.

La tutela del territorio non è soltanto una questione ambientale: è una questione di civiltà, responsabilità politica e rispetto per la comunità. Il primo passo è avere la volontà di agire. Il secondo è passare dalle parole ai fatti.