l'iniziativa
Ladispoli avvia il censimento degli alberi e i trattamenti per le piante malate
L’Amministrazione comunale si impegna a intervenire in modo responsabile, soprattutto in presenza di alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza.
Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli prosegue con determinazione gli interventi volti alla cura e alla sicurezza del verde pubblico. Tra le iniziative più rilevanti spiccano il censimento delle alberature e i trattamenti endoterapici per le piante malate. Parallelamente, è in fase di preparazione una relazione tecnica sugli alberi secchi o in condizioni critiche, con l’obiettivo di procedere, ove necessario, agli abbattimenti e alle successive nuove piantumazioni.
Queste attività rappresentano un passo fondamentale per garantire la salute delle piante e la sicurezza dei cittadini, come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini: “Con il censimento avremo un quadro più preciso del patrimonio arboreo cittadino, potendo programmare meglio manutenzioni, controlli e interventi. Vogliamo prenderci cura del verde in modo sistematico, con attenzione alla salute delle piante e alla sicurezza dei cittadini”.
Censimento e trattamenti: le azioni in corso
Il censimento prevede l’identificazione e la geolocalizzazione degli alberi presenti sul territorio comunale. Questo permetterà di avere una mappatura aggiornata del patrimonio verde, utile per pianificare interventi mirati. Parallelamente, i trattamenti endoterapici consentono di intervenire in modo specifico sulle patologie che colpiscono le piante, garantendo un approccio terapeutico efficace.
Le attività sono già in corso in diverse strade e aree verdi della città e proseguiranno fino al completamento degli interventi programmati. L’obiettivo è assicurare che il verde pubblico sia non solo esteticamente gradevole, ma anche sicuro e funzionale per la comunità.
Sicurezza e rinnovo: il futuro del verde a Ladispoli
L’Amministrazione comunale si impegna a intervenire in modo responsabile, soprattutto in presenza di alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza. “Dove le valutazioni tecniche evidenzieranno alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza, interverremo in maniera responsabile. Agli abbattimenti necessari seguiranno nuove piantumazioni, perché la tutela dei cittadini deve andare di pari passo con il rinnovo e il rafforzamento del patrimonio verde di Ladispoli”, ha dichiarato Pierini.
Questo approccio riflette la volontà dell’Amministrazione di bilanciare la tutela dei cittadini con la valorizzazione del patrimonio verde, garantendo che Ladispoli possa contare su un ambiente urbano più sano e accogliente. Le attività proseguiranno sotto la supervisione dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere il verde pubblico sempre più curato, sicuro e funzionale alla qualità della vita della comunità.