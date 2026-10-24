Ladispoli avvia il censimento degli alberi e i trattamenti per le piante malate

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli prosegue con determinazione gli interventi volti alla cura e alla sicurezza del verde pubblico. Tra le iniziative più rilevanti spiccano il censimento delle alberature e i trattamenti endoterapici per le piante malate. Parallelamente, è in fase di preparazione una relazione tecnica sugli alberi secchi o in condizioni critiche, con l’obiettivo di procedere, ove necessario, agli abbattimenti e alle successive nuove piantumazioni.

Queste attività rappresentano un passo fondamentale per garantire la salute delle piante e la sicurezza dei cittadini, come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini: “Con il censimento avremo un quadro più preciso del patrimonio arboreo cittadino, potendo programmare meglio manutenzioni, controlli e interventi. Vogliamo prenderci cura del verde in modo sistematico, con attenzione alla salute delle piante e alla sicurezza dei cittadini”.

Censimento e trattamenti: le azioni in corso

Il censimento prevede l’identificazione e la geolocalizzazione degli alberi presenti sul territorio comunale. Questo permetterà di avere una mappatura aggiornata del patrimonio verde, utile per pianificare interventi mirati. Parallelamente, i trattamenti endoterapici consentono di intervenire in modo specifico sulle patologie che colpiscono le piante, garantendo un approccio terapeutico efficace.

Le attività sono già in corso in diverse strade e aree verdi della città e proseguiranno fino al completamento degli interventi programmati. L’obiettivo è assicurare che il verde pubblico sia non solo esteticamente gradevole, ma anche sicuro e funzionale per la comunità.

Sicurezza e rinnovo: il futuro del verde a Ladispoli

L’Amministrazione comunale si impegna a intervenire in modo responsabile, soprattutto in presenza di alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza. “Dove le valutazioni tecniche evidenzieranno alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza, interverremo in maniera responsabile. Agli abbattimenti necessari seguiranno nuove piantumazioni, perché la tutela dei cittadini deve andare di pari passo con il rinnovo e il rafforzamento del patrimonio verde di Ladispoli”, ha dichiarato Pierini.