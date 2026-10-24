Lavoro, il centro per l’impiego di Fondi torna in piazza della Repubblica

Taglio del nastro dopo i lavori finanziati con fondi PNRR. La struttura servirà sei Comuni del comprensorio e tornerà operativa da lunedì 26 ottobre

Fondi, 24 ottobre 2026 – Il Centro per l’Impiego di Fondi torna nel cuore della città. Dopo un importante intervento di riqualificazione, questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede di piazza della Repubblica, che da lunedì 26 ottobre tornerà ad accogliere i cittadini al civico 6. Un ritorno nel centro storico per un servizio pubblico che rappresenta un punto di riferimento non soltanto per Fondi, ma anche per i Comuni di Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Terracina e Sperlonga.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro Alessandro Calvi, il presidente della Provincia Federico Carnevale, i sindaci dei Comuni del comprensorio e numerose autorità. A fare gli onori di casa il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, che ha sottolineato l’importanza di riportare un servizio essenziale in una posizione centrale e facilmente raggiungibile.

Il recupero dell’edificio è stato possibile grazie a un finanziamento del PNRR, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che ha consentito di realizzare gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità della struttura. Durante la cerimonia, il sindaco ha ringraziato il Mof, che ha ospitato per lungo tempo il Centro per l’Impiego durante il periodo di trasferimento, oltre ai dipendenti e ai dirigenti comunali coinvolti nei lavori.

Centro per l’Impiego, Carnevale: “Un impegno mantenuto con i cittadini”

“Questa non è semplicemente l’inaugurazione di un ufficio dopo un restyling, ma è la realizzazione di un impegno preciso che avevamo preso con i cittadini: abbattere le distanze tra le istituzioni e le persone”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Carnevale.

Il primo cittadino ha evidenziato il valore della collocazione della sede nel centro storico, sottolineando come l’accessibilità dei servizi pubblici rappresenti un elemento importante per avvicinare le istituzioni alla comunità.

“Il Centro per l’impiego è un servizio fondamentale: è importante che sia facilmente raggiungibile e percepito anche dalla collettività come un punto di riferimento nel tessuto urbano cittadino. Lo abbiamo riportato nel centro storico, cuore della nostra città, e questo significa anche dare attenzione e centralità alle politiche occupazionali”, ha aggiunto Carnevale.