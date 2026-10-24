Liceo Cavour, nei bagni compaiono scritte razziste e croci celtiche: la protesta studentesca

Scritte “antimaranza” e croci celtiche nei bagni del liceo scientifico Cavour: la condanna del collettivo Tommie Smith e della Rete degli Studenti Medi del Lazio.

Nei bagni maschili del liceo scientifico Cavour sono comparse la scritta “antimaranza”, ripetuta quattordici volte su altrettanti mattoncini, e alcune croci celtiche. Le scritte a sfondo razzista e le simbologie riconducibili all’estrema destra sono state segnalate il 23 ottobre.

La condanna degli studenti

Sulla vicenda sono intervenuti il collettivo studentesco Tommie Smith e la Rete degli Studenti Medi del Lazio, che hanno condannato la presenza di messaggi discriminatori all’interno dell’istituto.

“Nella nostra scuola non c’è posto per i fascisti”, ha dichiarato il collettivo Tommie Smith, chiedendo di contrastare ogni forma di razzismo e fascismo negli spazi scolastici.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha collegato l’episodio a quello che definisce un clima d’odio alimentato dal governo Meloni. Simone Montori, coordinatore regionale dell’organizzazione, ha sostenuto che la ricerca di un colpevole per i problemi del Paese possa favorire la nascita di eventi come quello segnalato al Cavour.

L’appello contro discriminazione e indifferenza

Secondo il sindacato studentesco, la comparsa di simbologie fasciste e messaggi discriminatori in un liceo non deve essere sottovalutata. La Rete ha inoltre richiamato il tema dell’intolleranza verso le persone con background migratorio, citando tra le politiche che rischierebbero di legittimare discriminazione ed esclusione anche il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi.