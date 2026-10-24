Lions Club di Tarquinia, screening per l’ambliopia in due scuole dell’infanzia: 115 bambini coinvolti

Tarquinia – Individuare precocemente eventuali problemi visivi e favorire interventi tempestivi: con questo obiettivo, il 19 ottobre il Lions Club di Tarquinia ha organizzato uno screening gratuito per la prevenzione dell’ambliopia nell’ambito del service “Occhio ai Bimbi”, coinvolgendo le scuole dell’infanzia “Trieste Valdi” e “Luca Leoni” dell’IC “Ettore Sacconi”.

Il professor Alfonso Carnevalini, specialista in oculistica, socio del Lions Club di Viterbo e coordinatore distrettuale del service “Occhio ai bimbi”, ha effettuato le visite con la collaborazione della dottoressa Laura Voccia, specialista in oculistica e referente del progetto per il Lions Club di Tarquinia. Il presidente del Club, Angelo Projetti, la socia Paola De Pretis e Roberta Ranucci, presidente della Zona IVB, hanno garantito il supporto organizzativo.

Sono stati sottoposti a screening 115 bambini e in 14 sono stati riscontrati difetti visivi, tra cui astigmatismo e ipermetropia. Il dato conferma l’importanza dei controlli oculistici in età prescolare. “Ringrazio la dirigente scolastica Dilva Boem, le insegnanti referenti delle scuole dell’infanzia Catia Bordo e Cristina Vestita, le insegnanti e tutto il personale scolastico per aver aderito al nostro importante progetto di prevenzione”, dichiara il presidente del Lions Club di Tarquinia, Angelo Projetti. “Desidero inoltre sottolineare il valore del lavoro di squadra, che ci consente di raggiungere risultati concreti e significativi. Rinnoviamo ogni anno il nostro impegno nelle scuole con l’obiettivo di favorire l’individuazione tempestiva di eventuali problemi visivi”.

“Il service “Occhio ai Bimbi”, promosso dal Lions Clubs International e di rilevanza nazionale, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione dell’ambliopia, comunemente conosciuta come “occhio pigro””, sottolinea la dottoressa Laura Voccia.