Lo stemma di Civitavecchia “sventola” in Antartide

Civitavecchia — Un pezzo di Civitavecchia approda in uno dei luoghi più estremi del pianeta: l’Antartide. Oggi, il presidente della Commissione Ambiente del Comune, il consigliere Ismaele De Crescenzo, ha consegnato ufficialmente lo stemma cittadino a Stefano Bonifazi, vigile del fuoco in servizio presso il centro di ricerca dell’Enea e cittadino civitavecchiese. Bonifazi partirà per la base italiana “Mario Zucchelli” nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA), portando con sé un simbolo di appartenenza che resterà esposto per tutta la durata della sua missione.

Un gesto simbolico per la comunità e la scienza

La consegna dello stemma rappresenta un riconoscimento dell’impegno della città verso la ricerca scientifica e la tutela dell’ambiente, temi centrali anche nelle attività del PNRA. La base “Mario Zucchelli”, situata nella Baia Terra Nova, è uno dei principali avamposti italiani in Antartide, dove ogni anno decine di ricercatori e tecnici lavorano in condizioni climatiche estreme per studiare i cambiamenti climatici, la biodiversità e i fenomeni geofisici.

Bonifazi, oltre a svolgere i compiti propri del suo corpo, avrà una responsabilità aggiuntiva: la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti nella base. In Antartide, infatti, non è consentito lo smaltimento sul posto: tutti i materiali, dalle scorie ai rifiuti organici, devono essere separati, conservati e riportati in Italia al termine della campagna estiva. Un compito fondamentale per preservare l’ecosistema antartico, uno dei più fragili e protetti al mondo.

Un ponte tra Civitavecchia e l’Antartide

La missione di Bonifazi non è solo tecnica, ma anche simbolica. Lo stemma di Civitavecchia, esposto nella base, rappresenta un legame tangibile tra la città laziale e uno dei luoghi più remoti della Terra. Un gesto che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione comunale verso temi globali come la sostenibilità ambientale e la cooperazione scientifica internazionale.