Maltempo, allerta gialla in 13 regioni per rovesci e temporali

Allerta gialla in 13 regioni dal 17 agosto: rovesci e temporali, anche intensi, secondo la Protezione Civile.

Allerta gialla per 13 regioni nella giornata di lunedì 17 agosto, quando sono previsti rovesci e temporali anche intensi su diverse aree della Penisola. L’avviso è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle previsioni disponibili.

Rovesci e temporali dal 17 agosto

Una perturbazione in transito sull’Europa centrale aumenterà l’instabilità atmosferica su parte dell’Italia. Dalla tarda mattinata di lunedì sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio e temporale, inizialmente su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna.

I fenomeni sono previsti in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Secondo l’avviso, i temporali potranno essere accompagnati da forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Allerta gialla e possibili criticità

In base ai fenomeni attesi, per il 17 agosto è stata valutata un’allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni. Le condizioni meteorologiche potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.