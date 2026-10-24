Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra Anzio e Nettuno: tre arresti e sequestri record

Un dispositivo straordinario con elicottero e posti di blocco ha portato a 86 identificazioni e 43 controlli veicolari. Tra i risultati, arresti per spaccio, un braccialetto elettronico per stalking e denunce per armi.

Anzio – Nettuno – Un massiccio controllo del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe, ha portato a risultati significativi nella lotta alla microcriminalità e al narcotraffico tra Anzio, Lavinio e Nettuno. L’operazione, concentrata in particolare intorno alla stazione ferroviaria di Lavinio e nelle aree limitrofe, ha visto l’impiego di posti di blocco capillari, perquisizioni personali e veicolari e una vigilanza costante dall’alto, permettendo di identificare 86 persone e controllare 43 veicoli.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

L’aspetto più rilevante dell’operazione riguarda il contrasto al narcotraffico, con un’azione che ha portato all’arresto di tre persone a Nettuno, tutte già note alle forze dell’ordine. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne già sottoposto agli arresti domiciliari, il figlio convivente di 25 anni e un 18enne, tutti indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno sequestrato 396 grammi di crack, 158,5 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi e pronti alla vendita. Inoltre, sono stati rinvenuti 710 euro in contanti e il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle sostanze. Al termine delle indagini, i tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Braccialetto elettronico per stalking e denunce per armi

Oltre agli arresti per droga, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri nei confronti di un 26enne di Lavinio, applicando un braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura è scaturita da indagini approfondite relative a vessazioni, minacce e percosse commesse ai danni dell’ex compagna a partire dal 2025, anche alla presenza del figlio minore.

Nel corso dei controlli su strada, sono state inoltre denunciate due persone per porto di armi od oggetti atti ad offendere: un 33enne trovato in possesso di due coltelli (uno a scatto e uno a serramanico) nascosti in un borsello, e una 36enne alla guida con un coltello a serramanico celato nell’abitacolo.