Melania Trump, cessate il fuoco a Oleshky dal 29 ottobre

Melania Trump avrebbe ottenuto un cessate il fuoco a Oleshky, città ucraina occupata dalle forze russe, a partire dal 29 ottobre. La mediazione arriva dopo i colloqui telefonici di Papa Leone XVI con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, finalizzati a chiedere una tregua umanitaria.

Il cessate il fuoco e le mediazioni per Oleshky

La situazione nella città viene descritta dagli ucraini citati dal Guardian come un “inferno in terra”. A settembre, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva parlato di “situazione critica”, accusando le forze di Kiev di ostacolare l’arrivo degli aiuti.

Secondo quanto riferito, Putin avrebbe illustrato al Pontefice la posizione del Cremlino sulle responsabilità dell’Ucraina nella crisi umanitaria e sostenuto l’iniziativa del Vaticano per creare condizioni di sicurezza e consentire l’arrivo di rifornimenti essenziali.

La situazione umanitaria nella città occupata

Oleshky si trova sulla riva sinistra del Dnipro, di fronte a Kherson, da cui dista nove chilometri in linea d’aria. La città è occupata dalle forze russe dal 2022. Il ponte di Antonivskyi, che la collegava a Kherson, è stato distrutto nell’ottobre dello stesso anno durante il ritiro russo.

Secondo le informazioni riportate, circa 6.000 civili sono rimasti a Oleshky e nei sei insediamenti vicini, tra cui circa 200 bambini. La popolazione è priva di cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche adeguate. Prima dell’invasione russa su vasta scala, nel febbraio 2022, in città vivevano circa 24.000 persone, secondo Human Rights Watch.

Carenza di aiuti, rischi e crisi dell’ospedale

L’ultimo negozio di alimentari ha chiuso a gennaio, mentre l’ultimo rifornimento via terra risale a maggio. Da allora, pacchi di aiuti vengono lasciati cadere dai droni delle forze di Kiev. Le strade risultano minate e i droni sorvolano la zona, secondo testimonianze raccolte da Human Rights Watch.

Le ambulanze non rispondono più alle chiamate e l’ospedale locale, senza medicine e carburante per i generatori, non riceve pazienti dalla fine di settembre. I residenti ricorrono al baratto e agli orti, mentre per procurarsi rifornimenti alcuni raggiungono a piedi o in bicicletta il villaggio di Radensk, a 20 chilometri dal fronte.

La sindaca lontana dalla città, Tetiana Hasanenko, aveva definito la situazione una “catastrofe umanitaria”. Nell’ospedale sarebbero inoltre conservati, nelle cantine, circa un centinaio di corpi accumulati da maggio.