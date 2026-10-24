Meloni e l’Emiro del Kuwait rafforzano la cooperazione con il Piano d’Azione 2027-2030

Il 23 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha incontrato in Kuwait l’Emiro Sheikh Misha’al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah per approfondire la cooperazione bilaterale e adottare un Piano d’Azione 2027-2030.

Il 23 ottobre 2026, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato in Kuwait l’Emiro Sheikh Misha’al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, alla presenza del Principe Ereditario e del Primo Ministro, per approfondire la cooperazione bilaterale, con particolare riferimento a investimenti, energia, infrastrutture e difesa.

Il Piano d’Azione per il periodo 2027-2030

Nel corso dell’incontro è stato adottato un Piano d’Azione che individua le priorità strategiche e definisce le linee di sviluppo della cooperazione bilaterale per il periodo 2027-2030.

Sicurezza regionale e relazioni tra Europa e Golfo

I leader hanno inoltre affrontato le principali questioni regionali, soffermandosi sulla sicurezza delle rotte marittime e sul rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo.

La proroga del price cap