Meteo, domenica variabile: da lunedì torna il tempo stabile sull’Italia

Previsioni meteo per domenica 25, lunedì 26 e martedì 27 ottobre: variabilità e temperature in calo domenica, poi tempo più stabile.

Domenica 25 ottobre sarà caratterizzata da una residua variabilità sull’Italia, con nubi, qualche pioggia e temperature in calo. Da lunedì 26 ottobre, invece, torneranno condizioni più stabili, con temperature in rialzo al Nord e al Centro e stabili al Sud.

Domenica 25 ottobre: nubi e temperature in calo

Al Nord sono previste molte nubi sulle Alpi, con fenomeni sui settori di confine e nevicate a quote medie. In pianura il cielo sarà a tratti nuvoloso, ma senza piogge. Le temperature diminuiranno, con massime comprese tra 13 e 17°C.

Al Centro si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite. In serata sono attesi addensamenti più compatti sull’alta Toscana, accompagnati da qualche pioggia. Anche in questo caso le temperature saranno in diminuzione, con massime tra 13 e 18°C.

Al Sud l’instabilità riguarderà soprattutto il basso Tirreno, dove sono previsti rovesci intermittenti fino al mattino. Variabilità altrove, ma con fenomeni poco probabili. Le massime si manterranno tra 15 e 20°C, in calo.

Lunedì torna il tempo stabile

Lunedì 26 ottobre il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato al Nord e al Centro, anche se il sole potrà risultare offuscato da velature e stratificazioni alte. Al Nord le massime saranno in rialzo, tra 16 e 19°C.

Al Centro le temperature torneranno a salire, con massime tra 16 e 20°C. In Toscana sarà possibile qualche nube sparsa in più al mattino.

Al Sud resteranno nubi sparse e schiarite. Sulla Sicilia settentrionale gli addensamenti saranno più consistenti fino al mattino, con qualche breve piovasco. Le temperature saranno stabili, con valori massimi tra 15 e 20°C.

Martedì 27 ottobre: anticiclone e cieli più sereni

Martedì persisteranno condizioni anticicloniche. Al Nord il tempo sarà stabile e generalmente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso e massime in rialzo tra 16 e 20°C. Al Centro prevarrà il sole, salvo qualche foschia mattutina sui fondovalle umbri, con temperature stabili e massime tra 15 e 20°C.

Anche al Sud sono attese condizioni stabili e generalmente soleggiate. Qualche nube sparsa potrà comparire al mattino sui versanti adriatico e ionico. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra 16 e 21°C.