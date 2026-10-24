Mondiali di Ginnastica Artistica, Targhetta: “Sto vivendo un sogno, ho fatto una finale di livello”

“È andata benissimo, veramente benissimo – il commento ricco di emozione di Targhetta, come riporta agc/coni.it, già oro europeo nell’anno in corso -. Sono partito per primo in un palazzetto pienissimo di gente. Non ho neanche avuto il tempo di abituarmi a questa bellissima atmosfera. Ho cercato di non farmi distrarre, ho fatto il mio e poi mi sono goduto questa finale di altissimo livello. Sto vivendo un sogno”.