IL COMMENTO|
Mondiali di Ginnastica Artistica, Targhetta: “Sto vivendo un sogno, ho fatto una finale di livello”
Rotterdam, 24 ottobre 2026 – E’ uno splendido argento per l’Italia ai Mondiali di Ginnastica Artistica, in svolgimento a Rotterdam, in Olanda. Gabriele Targhetta conquista il primo alloro iridato della carriera e fa salire sul podio la delegazione tricolore, in competizione, nel cavallo a maniglie.
A seguito del terzo posto nelle qualificazioni l’Azzurro fa una super finale e incassa il punteggio di 15.233. E’ un score straordinario e fa in modo che l’Italia torni sul podio mondiale dopo 5 anni.
L’armeno Hamlet Manukyan vince con il punteggio di 15.300. Terzo l’armeno Mamikon Khachatryan, che chiude a 15.000.
“È andata benissimo, veramente benissimo – il commento ricco di emozione di Targhetta, come riporta agc/coni.it, già oro europeo nell’anno in corso -. Sono partito per primo in un palazzetto pienissimo di gente. Non ho neanche avuto il tempo di abituarmi a questa bellissima atmosfera. Ho cercato di non farmi distrarre, ho fatto il mio e poi mi sono goduto questa finale di altissimo livello. Sto vivendo un sogno”.
Foto Simone Ferraro/FGI (da coni.it)
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