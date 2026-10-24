Morte di Aldo Pavia, Calicchio: “Ciao Aldo, grande amico mio!”

Fiumicino – Riceviamo e pubblichiamo

“Con la scomparsa di Aldo Pavia perdiamo uno dei riferimenti più importanti nella storia e valorizzazione della Shoah e della deportazione, soprattutto romana. Sono profondamente addolorato per la morte di Aldo, mio grande amico e uomo di alto valore morale e storico, con cui ho condiviso, da ex assessore alla scuola, dieci anni di Progetto Memoria con gli studenti di Fiumicino. – è quanto dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio, che aggiunge –

Insieme a Grazia Di Veroli, anch’essa scomparsa qualche anno fa, Aldo è stato il vero fulcro di un progetto che ha permesso a centinaia di giovani del territorio di venire a conoscenza di una delle pagine più drammatiche della storia dell’umanità.

Con l’Aned, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Lager Nazisti, ci siamo sempre adoperati, insieme, affinchè tutto ciò che era memoria, tra dolore e consapevolezza, fosse raccontato e divulgato, in particolare ai ragazzi. Lo abbiamo fatto vedendo direttamente i luoghi più emblematici del dolore, da Auschwitz a Mauthausen, da Ravensbruck a Sachsenhausen, da Fossoli a Sant’Anna di Stazzema.

Aldo sapeva sempre trovare le parole giuste per arrivare al cuore dei giovani, e di tutti noi, che rimanevano sempre affascinati e commossi dalla sua infinita competenza storica e morale. Era una persona speciale, dalla profonda empatia, dotato di una singolare umanità, garbo e gentilezza.