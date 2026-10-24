Napoli-Roma, Soulé e Mora guidano l’attacco: Malen torna dopo la squalifica

Al Maradona, la Roma si affida a Soulé e Mora per sostenere la creatività offensiva contro il Napoli. I due trequartisti dovranno servire Malen, di ritorno dalla squalifica, in una sfida che può misurare le ambizioni della squadra di Gasperini.

La Roma si presenta all’appuntamento con diciassette punti e un organico ridotto dalle assenze. Non saranno disponibili per infortunio Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. Quest’ultimo ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea del semitendinoso della coscia destra: sono previsti almeno due mesi di stop e non è esclusa l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Soulé e Mora sulle tracce di Malen

Soulé ha realizzato due gol e fornito un assist nelle prime sette giornate, tornando a occupare il posto lasciato libero da Dybala. Mora, diciannove anni e arrivato con un investimento da 25 milioni, ha invece mostrato lampi di qualità alternati a pause. Tra i suoi momenti più rilevanti ci sono il gol al Lecce e l’assist a Malen contro il Real Madrid.

Il portoghese è ancora alla ricerca di continuità e contro lo Slovan Bratislava ha sprecato un’occasione importante per emergere. Ora entrambi dovranno dialogare con Malen, considerato la bussola dell’attacco romanista. Quando l’olandese segna, la Roma tende a vincere o almeno a non perdere. Nella scorsa stagione, tuttavia, la sua doppietta al Maradona non andò oltre un punto per la squadra.

Le possibili scelte e il bilancio in campionato

Cristante è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema al ginocchio e punta a partire titolare accanto a de Roon. In caso di conferme, Pisilli potrebbe avanzare alle spalle di Malen, al fianco di Soulé; altrimenti Mora sarebbe candidato a cominciare dall’inizio.

In difesa dovrebbe ricomporsi il terzetto formato da Mancini, Ndicka e Hermoso. Wesley è destinato alla fascia sinistra, mentre a destra Lulli è in vantaggio su Molina. La Roma è imbattuta in campionato, ha incassato appena tre gol ed è terza in classifica, ma cerca ancora una vittoria contro una grande.

Dopo la sconfitta con il Real Madrid e il pareggio contro l’Inter, Napoli rappresenta un esame diverso. L’ultima vittoria giallorossa in casa degli azzurri risale al 3 marzo 2018; l’ultimo successo esterno contro una squadra di Allegri è invece del 2010. La classifica vede oggi la Roma avanti di sette punti: il Maradona dirà quanto pesa quel vantaggio.