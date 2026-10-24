Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez dopo l’attacco sul “potere”

Si riaccende il confronto a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. L’opinionista ha preso posizione a favore di Marracash, criticato per la sua netta reazione dopo i disordini di Milano, mentre il rapper aveva invitato a diffidare del sostegno espresso dai colleghi.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Fedez e il sostegno a Marracash

Lucarelli ha rilanciato la sua posizione in un articolo pubblicato sul blog “Vale tutto”, intitolato “Marracash sta con un’idea di futuro, Fedez sta col potere”. Il titolo contiene un’accusa diretta nei confronti di Fedez, contrapposto a Marracash sul tema delle prese di posizione pubbliche.

Il nuovo intervento si inserisce in uno scontro già aperto tra i due. Da una parte, Lucarelli ha difeso Marracash; dall’altra, Fedez aveva espresso dubbi sul sostegno dei rapper dopo le polemiche legate agli eventi di Milano.

La risposta di Fedez dal Pulp Podcast

Fedez ha replicato dagli studi del suo podcast “Pulp Podcast”, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale. La didascalia del contenuto riprendeva il tono della risposta: “Selvaggia Lucarelli, ma che stai a dì?”.

Nel video, il rapper ha chiesto in che modo sarebbe “asservito al potere” e in che modo ne trarrebbe un guadagno. Ha poi sostenuto che nelle sue attività economiche e imprenditoriali non esistono rapporti con politici e partiti.

Fedez ha inoltre dichiarato di non ricevere denaro da partiti politici, di non avere commesse statali e di non lavorare con la Rai. Ha negato anche l’esistenza di commesse pubbliche, prima di rivolgere a Lucarelli una critica legata al suo lavoro come opinionista al Grande Fratello Vip.