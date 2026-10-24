Ostia, esplosione in un edificio di 5 piani in via dei Velieri

Una persona è stata soccorsa e portata all’esterno, mentre tutte le 11 famiglie presenti nell’edificio sono state evacuate.

Ostia, 24 ottobre 2026 – Ieri sera, alle ore 21:42, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha attivato una risposta immediata a seguito di un’esplosione verificatasi in un edificio residenziale di cinque piani situato in via dei Velieri, a Ostia. L’intervento ha coinvolto più squadre di soccorso, tra cui la Squadra 13/A di Ostia, la Squadra 11/A dell’Eur con autoscala, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Guardia, coordinati per gestire l’emergenza in modo tempestivo ed efficace.

L’intervento dei vigili del fuoco

Al loro arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Una persona è stata soccorsa e portata all’esterno, mentre tutte le 11 famiglie presenti nell’edificio sono state evacuate per garantire la loro incolumità. Per prevenire ulteriori rischi, i vigili hanno inoltre provveduto a rimuovere alcune bombole di gas presenti negli appartamenti, assicurando così un ambiente più sicuro.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche la Polizia di Stato, il personale sanitario del 118 e la Polizia di Roma Capitale, che hanno collaborato attivamente per gestire la situazione. La sinergia tra le diverse forze di soccorso ha permesso di affrontare l’emergenza in modo coordinato, garantendo una risposta rapida e organizzata.