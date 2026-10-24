Chiusura della Polisportiva di Focene: maggioranza all’attacco su sicurezza e abusi edilizi

Focene – Interdetto l’accesso a un centro sportivo locale a causa di gravi irregolarità edilizie e carenza di agibilità documentate per circa dieci anni. Le autorità amministrative confermano il blocco per motivi di incolumità pubblica, avviando gli iter di ripristino normativo prima della riapertura.

Lo stop alle attività della Polisportiva di Focene accende il confronto politico nell’amministrazione litoranea. Al centro del contendere ci sono i motivi che hanno portato alla chiusura dell’impianto, motivata dai rappresentanti della maggioranza con la necessità inderogabile di tutelare la sicurezza dei giovani atleti a fronte di violazioni urbanistiche e strutturali stratificate nel tempo. La presa di posizione arriva in risposta agli attacchi sollevati dal consigliere di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, aprendo uno spaccato sullo stato reale in cui ha operato la struttura negli ultimi due lustri.

La sicurezza prima delle polemiche e il nodo dell’abusivismo

A chiarire la linea dell’amministrazione è la consigliera Patrizia Fata, che respinge le accuse di abbandono del territorio e rimette al centro dell’agenda la conformità alle leggi. Il provvedimento di sospensione dell’impianto è scaturito dall’accertamento di una condizione di totale abusivismo protratta nel tempo. Consentire l’accesso a una struttura non a norma rappresentava un rischio inaccettabile per i ragazzi e per l’intera comunità locale. L’obiettivo dichiarato non è lo stop definitivo, ma l’avanzamento dei cantieri secondo le procedure ordinarie per consentire a Focene di avere un presidio sportivo sicuro, legale e funzionale.

Fata ha inoltre fatto chiarezza sull’episodio del varco lasciato incustodito all’esterno della struttura, scusandosi con i cittadini per una disattenzione tecnica da parte del personale di cantiere: gli operai avevano serrato con il lucchetto uno degli accessi, dimenticando accidentalmente aperto il secondo cancello. Un errore materiale riconosciuto, che tuttavia non sposta il cuore del problema amministrativo e burocratico.

Dieci anni senza agibilità: le accuse all’opposizione

Sulla vicenda è intervenuto a supporto anche il capogruppo consiliare della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini, puntando il dito contro la passata gestione amministrativa. Secondo l’esponente di maggioranza, il nodo della Polisportiva affonda le radici in almeno un decennio durante il quale sono state consentite pratiche sportive all’interno di stabili completamente privi dei certificati di agibilità. Un quadro che chiama in causa i mancati controlli del passato e la totale assenza di interventi correttivi da parte di chi allora ricopriva incarichi di governo locale.

Catini ha rimarcato la gravità del pericolo corso per anni da centinaia di famiglie, sottolineando l’incoerenza di chi oggi sollecita riaperture lampo senza fare i conti con la regolarità urbanistica. Per la maggioranza, la richiesta di soluzioni immediate da parte della minoranza stride con l’immobilismo decennale che ha generato il blocco attuale.

Dati chiave della vicenda

Motivazione del provvedimento: Assenza di agibilità e riscontro di totale abusivismo edilizio delle strutture.

Arco temporale contestato: Circa dieci anni di svolgimento di attività sportive in condizioni irregolari.

Stato dell’arte: Interventi e iter di regolarizzazione in corso nel rispetto dei vincoli di legge.

Episodio del cantiere: Errore materiale degli operai nella chiusura di uno dei due cancelli perimetrali.