Premiati i Blue Marina Awards 2026: la darsena di Sperlonga tra le 22 strutture vincitrici

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei Deputati, con la partecipazione delle istituzioni e un focus sulla qualità della portualità turistica italiana

Sperlonga – La prestigiosa Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ha ospitato la cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards® 2026, un evento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, autorità marittime e operatori del settore per discutere lo stato della portualità turistica italiana e premiare le strutture che si sono distinte per eccellenza, sostenibilità e innovazione.

Alla cerimonia erano presenti il delegato del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, l’amm. Ribuffo, capo del Dipartimento delle Politiche del Mare, insieme a esponenti delle principali organizzazioni del comparto. L’iniziativa, realizzata in partnership con ASSONAT-Confcommercio, si è confermata non solo come una vetrina di riconoscimenti, ma anche come un momento di analisi strategica per il futuro del settore.

Un sistema di valutazione all’avanguardia per la portualità turistica

I Blue Marina Awards® si basano su un sistema di valutazione dinamico, composto da oltre 40 indicatori di performance suddivisi in sei ambiti fondamentali:

sostenibilità ambientale

energia e clima

innovazione e digitalizzazione

turismo e accoglienza

inclusività e accessibilità

sicurezza e gestione del rischio

Questo approccio, aggiornato annualmente, consente di misurare la qualità in modo oggettivo, evitando di ricondurre l’intero comparto a un unico modello di riferimento. Le strutture premiate sono state suddivise in quattro categorie, in base alla tipologia (porto turistico o approdo turistico) e alla vocazione prevalente (diportistica o superyacht), per valorizzare realtà con caratteristiche e dimensioni differenti.

«I Blue Marina Awards non sono nati con l’obiettivo di premiare semplicemente i porti migliori, ma per elevare la qualità dell’intero sistema», ha dichiarato Walter Vassallo, fondatore dell’iniziativa. «Dopo cinque edizioni, possiamo affermare di aver costruito un patrimonio informativo prezioso, ma il vero successo sta nel mettere a disposizione dati concreti per migliorare. Le istituzioni, le imprese e i porti turistici hanno ora strumenti per individuare criticità, orientare gli investimenti e superare gli standard».

Le 22 strutture premiate: eccellenza e diversificazione nel settore

La cerimonia ha visto la consegna dei marchi Blue Marina Awards® 2026 a 22 porti e approdi turistici, selezionati attraverso un percorso rigoroso basato su indicatori oggettivi, evidenze documentali e verifiche indipendenti.

Tra le strutture premiate figura anche la darsena di Sperlonga, che si è distinta per i suoi standard qualitativi e per l’impegno in ambiti come sostenibilità, innovazione e accoglienza.

L’edizione 2026 ha confermato l’attenzione verso un modello di valutazione inclusivo, capace di riconoscere realtà portuali con modelli di servizio e dimensioni differenti, evitando di imporre un unico paradigma di eccellenza.

Un futuro tra dati, innovazione e politiche di sviluppo

I Blue Marina Awards® si pongono come un ponte tra conoscenza, innovazione e politiche di sviluppo, offrendo alle istituzioni gli strumenti per individuare priorità di intervento e alle imprese la possibilità di orientare gli investimenti.

Con cinque edizioni alle spalle, l’iniziativa si conferma un punto di riferimento per la portualità turistica italiana, promuovendo una cultura della qualità verificata e sostenendo la transizione verso standard sempre più elevati.