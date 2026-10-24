“Romanzo criminale” debutta al Maggio con otto minuti di applausi

“Romanzo criminale” ha debuttato nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino tra otto minuti di applausi e ovazioni per Nicola Piovani e Giancarlo De Cataldo. L’opera lirica porta sul palcoscenico la vicenda della Banda della Magliana, trasformando una storia già conosciuta attraverso letteratura, cinema e televisione.

La prima assoluta dell’opera

Piovani, compositore e direttore d’orchestra, ha guidato l’Orchestra e il Coro del Maggio in una partitura ispirata a una trama segnata da ambizione, potere, violenza e destini incrociati. De Cataldo ha firmato il romanzo e il libretto, mentre la regia di Massimo Popolizio ha cercato una dimensione teatrale autonoma, senza limitarsi a riproporre le immagini del film di Michele Placido e della serie televisiva di Stefano Sollima.

Al centro della narrazione c’è Patrizia, interpretata dal soprano Vanessa Goikoetxea, che accompagna il pubblico nel mondo criminale romano. Nel cast figurano Anthony Ciaramitaro nel ruolo del Dandi, Matteo Desole in quello del commissario Scialoja, Toni Nežić come il Terribile, Carlo Raffaelli come il Libanese, William Hernández come il Bufalo e Alberto Petricca nel ruolo del Freddo. Completano il cast Valentina Pernozzoli, Davide Zaccherini e Ilaria Monteverdi.

La platea istituzionale e culturale

La prima ha richiamato rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’università, della cultura e dell’informazione. Tra i presenti c’erano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro, insieme ad altri esponenti regionali e cittadini.