Un aereo ogni 30 secondi: interrogazione urgente per l’impatto acustico e ambientale a Fiumicino
Per la Califano, “la situazione attuale richiede un intervento urgente per tutelare i cittadini di Fiumicino, Isola Sacra e dei ‘Cancelli Rossi’.
“L’intera area di Isola Sacra e dei ‘Cancelli Rossi’ è sotto pressione a causa della chiusura della pista n. 2 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci” la consigliera regionale Michela Califano chiede alla Regione Lazio interventi immediati per tutelare i 50.000 residenti colpiti dal sovraccarico di voli.
La chiusura per manutenzione della pista n. 2 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino ha costretto le autorità a dirottare tutto il traffico aereo sulla pista n. 1, situata in prossimità di Isola Sacra e dei cosiddetti ‘Cancelli Rossi’. Questo ha generato una situazione di emergenza senza precedenti, con un aereo in decollo o atterraggio ogni 30 secondi, che sta provocando un impatto acustico e ambientale devastante per i 50.000 residenti dell’area.
La concentrazione delle operazioni su un’unica pista sta compromettendo gravemente la qualità della vita delle famiglie residenti, con ripercussioni sulla salute e sull’ambiente. Nonostante la Regione Lazio non abbia competenze dirette sulla gestione operativa dello scalo, il suo ruolo istituzionale la obbliga a intervenire per tutelare i cittadini.
La consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano, ha depositato un’interrogazione formale per sollecitare la Giunta regionale ad adottare misure immediate. Tra le richieste principali:
- Chiarimenti sul coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ENAC e di Aeroporti di Roma per una gestione più equilibrata dei voli;
- Un piano dettagliato per distribuire i flussi aerei e ridurre l’impatto sui centri abitati, con misure di mitigazione adeguate;
- L’istituzione di un tavolo permanente per monitorare il traffico e garantire il rispetto dei tempi di riapertura della pista n. 2;
- La pubblicazione trasparente dei dati ufficiali rilevati dalle centraline di monitoraggio, con particolare attenzione ai livelli di rumore registrati durante la chiusura.
Per la Califano, “la situazione attuale richiede un intervento urgente per tutelare i cittadini di Fiumicino, Isola Sacra e dei ‘Cancelli Rossi’. La Regione Lazio deve assumere un ruolo attivo nel garantire trasparenza e azioni concrete per mitigare gli effetti negativi del sovraccarico aereo. Solo così sarà possibile ripristinare condizioni di vita accettabili per le migliaia di persone colpite da questa emergenza”.