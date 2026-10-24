Un aereo ogni 30 secondi: interrogazione urgente per l’impatto acustico e ambientale a Fiumicino

“L’intera area di Isola Sacra e dei ‘Cancelli Rossi’ è sotto pressione a causa della chiusura della pista n. 2 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci” la consigliera regionale Michela Califano chiede alla Regione Lazio interventi immediati per tutelare i 50.000 residenti colpiti dal sovraccarico di voli.

La chiusura per manutenzione della pista n. 2 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino ha costretto le autorità a dirottare tutto il traffico aereo sulla pista n. 1, situata in prossimità di Isola Sacra e dei cosiddetti ‘Cancelli Rossi’. Questo ha generato una situazione di emergenza senza precedenti, con un aereo in decollo o atterraggio ogni 30 secondi, che sta provocando un impatto acustico e ambientale devastante per i 50.000 residenti dell’area.

La concentrazione delle operazioni su un’unica pista sta compromettendo gravemente la qualità della vita delle famiglie residenti, con ripercussioni sulla salute e sull’ambiente. Nonostante la Regione Lazio non abbia competenze dirette sulla gestione operativa dello scalo, il suo ruolo istituzionale la obbliga a intervenire per tutelare i cittadini.

La consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano, ha depositato un’interrogazione formale per sollecitare la Giunta regionale ad adottare misure immediate. Tra le richieste principali:

Chiarimenti sul coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dell’ ENAC e di Aeroporti di Roma per una gestione più equilibrata dei voli;

sul coinvolgimento del , dell’ e di per una gestione più equilibrata dei voli; Un piano dettagliato per distribuire i flussi aerei e ridurre l’impatto sui centri abitati, con misure di mitigazione adeguate;

per distribuire i flussi aerei e ridurre l’impatto sui centri abitati, con adeguate; L’istituzione di un tavolo permanente per monitorare il traffico e garantire il rispetto dei tempi di riapertura della pista n. 2;

per monitorare il traffico e garantire il rispetto dei tempi di riapertura della pista n. 2; La pubblicazione trasparente dei dati ufficiali rilevati dalle centraline di monitoraggio, con particolare attenzione ai livelli di rumore registrati durante la chiusura.