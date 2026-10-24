Voucher cloud e cybersecurity: contributi fino a 20mila euro per Pmi e autonomi

Voucher cloud computing e cybersecurity: contributo a fondo perduto fino a 20mila euro per Pmi e autonomi, con 150 milioni di euro disponibili.

Si apre domani la precompilazione delle domande per il voucher destinato a Pmi e lavoratori autonomi interessati a investire in soluzioni di cloud computing e cybersecurity. La misura mette a disposizione una dotazione complessiva di 150 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto fino a 20mila euro per beneficiario.

Risorse, beneficiari e calendario delle domande

Il sostegno sarà finanziato attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Circa 71 milioni di euro saranno riservati agli investimenti realizzati in otto regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di intervenire anche sul divario digitale territoriale.

L’agevolazione coprirà il 50% delle spese ammissibili, a fronte di progetti con una spesa minima di 4.000 euro. Il limite massimo del contributo è fissato a 20mila euro per ciascun beneficiario.

Le richieste potranno essere presentate dal 10 novembre al 20 gennaio 2027, salvo l’esaurimento anticipato delle risorse. L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Per le imprese sarà quindi importante predisporre per tempo la documentazione e definire un progetto coerente con le spese finanziabili.

Spese finanziabili e priorità per il Mezzogiorno

Il voucher potrà sostenere l’acquisizione di sistemi di sicurezza informatica, inclusi firewall e soluzioni per la protezione e il monitoraggio delle reti. Tra gli interventi ammissibili rientrano inoltre infrastrutture e servizi cloud, software gestionali e strumenti per l’organizzazione delle attività aziendali.

La misura concentra dunque il sostegno su due ambiti considerati strategici per la competitività: la capacità di utilizzare tecnologie digitali avanzate e quella di farlo in modo più sicuro. La domanda aggiuntiva potrebbe interessare fornitori di servizi gestiti, piattaforme cloud e società di consulenza IT.

Secondo le valutazioni riportate nella fonte, la quota destinata al Mezzogiorno può contribuire a ridurre il divario digitale, ma il risultato dipenderà anche dalla capacità delle amministrazioni locali e delle imprese di accompagnare gli investimenti con formazione e attività di change management.

Il voucher nel quadro delle politiche di digitalizzazione

Il nuovo intervento si inserisce in un quinquennio caratterizzato da diversi incentivi pubblici alla digitalizzazione del sistema produttivo. Tra gli strumenti citati figurano i crediti d’imposta della Transizione 4.0, le misure finanziate dal Pnrr e le iniziative collegate alla Transizione 5.0.

La Transizione 4.0 ha sostenuto investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, software, ricerca, sviluppo e innovazione. La Transizione 5.0, introdotta nel 2024 e inizialmente dotata di circa 6,3 miliardi di euro, collega invece gli investimenti innovativi a risparmi energetici misurabili: almeno il 3% per l’intera struttura produttiva o il 5% per i processi interessati.

Nel breve periodo, il voucher potrebbe dare una spinta alla domanda di servizi IT e favorire ordini e ricavi per i fornitori di cloud e sicurezza. Nel medio-lungo termine, l’impatto su produttività e resilienza digitale dipenderà anche dalla formazione, dall’assistenza e dalla capacità delle Pmi di progettare interventi concretamente sostenibili.

La misura può quindi sbloccare progetti di modernizzazione rinviati, ma la sua efficacia sarà condizionata dalla semplicità delle procedure di rendicontazione e dalla complementarità con gli altri strumenti di sostegno. Per operatori e investitori del settore IT si aprono potenziali opportunità di mercato, mentre la frammentazione degli incentivi richiede attenzione alle condizioni di cumulabilità e alla governance dei progetti.