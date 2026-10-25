Andrea Rizzoli papà a dicembre: sua figlia si chiamerà Eleonora

Andrea Rizzoli diventerà papà per la prima volta a dicembre. La bambina si chiamerà Eleonora, in omaggio alla nonna, l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 dopo la malattia legata a un tumore al pancreas.

Rizzoli e la moglie Serena Meriggioli, make up artist, aspettano dunque una figlia. L’annuncio sarà condiviso pubblicamente nel corso della puntata di Verissimo nella quale Andrea sarà ospite insieme al fratello Paolo Ciavarro. I due ricorderanno la madre, che il 21 ottobre avrebbe compiuto 73 anni.

La notizia della gravidanza era stata anticipata da un’anticipazione sull’arrivo della nipote di Eleonora Giorgi. Il nome scelto per la bambina lega la nuova nascita alla memoria dell’attrice e al rapporto con il figlio maggiore.

Il ricordo di Eleonora Giorgi

Per la famiglia, uno degli ultimi momenti condivisi con Giorgi è stato il matrimonio di Andrea Rizzoli, celebrato il 2 maggio 2024. La data era stata anticipata di alcuni mesi in considerazione delle condizioni di salute dell’attrice. Giorgi partecipò alla cerimonia e accompagnò il figlio all’altare.

Dopo le nozze, l’attrice aveva pubblicato sui social una fotografia insieme ad Andrea con la frase: “Il mio Andrea si è sposato”. Il futuro arrivo della nipote rappresenta ora un altro passaggio familiare che si lega al ricordo di Giorgi e alla sua presenza nella vita dei figli.

Eleonora Giorgi aveva parlato per la prima volta della diagnosi di tumore al pancreas il 25 novembre 2023, durante Pomeriggio Cinque, spiegando in diretta che la massa era operabile. Nei mesi successivi aveva raccontato pubblicamente l’evoluzione della malattia e le cure.

La malattia e il libro di Andrea Rizzoli

L’ultima apparizione pubblica dell’attrice risale al 2 febbraio 2025, ancora a Verissimo. In quell’occasione aveva riferito della scoperta di una metastasi al cervello e della radiochirurgia a cui si era sottoposta, aggiungendo che l’intervento era andato bene e che avrebbe dovuto effettuare un controllo.

Nel corso della malattia, Giorgi aveva parlato anche della paura di lasciare i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, oltre al nipote Gabriele, figlio di Paolo e Clizia Incorvaia. Prima della morte aveva preparato 15 pacchetti con regali e lettere, da consegnare al nipote a ogni Natale fino al compimento dei 18 anni.

Dopo la scomparsa della madre, Andrea Rizzoli ha pubblicato il libro Non ci sono buone notizie, dedicato alla malattia di Giorgi e all’ultimo anno vissuto insieme, che ha definito il più bello della sua vita.