Antonelli e il sogno mondiale: “Qualcosa di incredibile solo a pensarci. Tutto può succedere”

Austin, 25 ottobre 2026 – E’ una giornata importante per lo sport italiano, per la Formula Uno e la sua storia tricolore e anche per Kimi Antonelli, a un anno e mezzo dal suo ingresso nel grande circo della Formula Uno. Il pilota della Mercedes, a + 102 in Classifica Mondiale dal compagno di squadra George Russell, (l’uno a 340 punti, l’altro a 238), può conquistare il sogno di diventare campione del mondo.