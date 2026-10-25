IL COMMENTO|
Antonelli e il sogno mondiale: “Qualcosa di incredibile solo a pensarci. Tutto può succedere”
Il pilota italiano della Mercedes si gioca il primo match point al Gp degli Stati Uniti: “Dovrebbero verificarsi circostanze catastrofiche per gli altri per permettermi di laurearmi già questo weekend”
Austin, 25 ottobre 2026 – E’ una giornata importante per lo sport italiano, per la Formula Uno e la sua storia tricolore e anche per Kimi Antonelli, a un anno e mezzo dal suo ingresso nel grande circo della Formula Uno. Il pilota della Mercedes, a + 102 in Classifica Mondiale dal compagno di squadra George Russell, (l’uno a 340 punti, l’altro a 238), può conquistare il sogno di diventare campione del mondo.
Al Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, i tifosi attendono. E forse, in fondo, anche lui. E con la pole position conquistata nella notte italiana (leggi qui) , la strada davanti sembra spianata.
“È qualcosa di incredibile solo a pensarci, ed è per questo che preferisco non focalizzarmi su questo aspetto. So che dovrebbero verificarsi circostanze catastrofiche per gli altri per permettermi di laurearmi già questo weekend: serve un fine settimana perfetto, associato a un passaggio a vuoto dei miei avversari, un’eventualità piuttosto improbabile. Nello sport però tutto può succedere, ed è un pensiero suggestivo”. Ha dichiarato Antonelli, come riporta motorionline.com.
Foto Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook (da Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook)
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