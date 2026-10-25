Ardea, il 31 ottobre un convegno internazionale sulla storia e l’archeologia della Campagna Romana

Studiosi italiani e stranieri si confronteranno su oltre due secoli di ricerche per valorizzare il patrimonio storico e archeologico di Ardea

Ardea, 25 ottobre 2026 – Ardea si prepara a ospitare una giornata dedicata alla storia, all’archeologia e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Campagna Romana. Sabato 31 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 16:30, la Sala Consiliare del Comune di Ardea, in via Laurentina km 32,500, sarà sede del convegno internazionale “Gli studi storico-archeologici nella Campagna Romana: dall’epoca del Grand Tour ad oggi, fonte di preziose sinergie fra le diverse scuole europee. Il caso Ardea”.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle attività dell’associazione culturale Italia Antica, vedrà la partecipazione di studiosi e ricercatori provenienti da diverse istituzioni italiane ed europee. Al centro del confronto, oltre due secoli di studi e scoperte sulla Campagna Romana, affrontati attraverso differenti prospettive disciplinari, dalla storia all’archeologia, fino alla geografia e all’analisi del paesaggio.

L’iniziativa intende offrire una lettura critica e aggiornata delle ricerche sul Lazio antico, favorendo il dialogo tra le diverse tradizioni scientifiche europee e lo sviluppo di nuove collaborazioni internazionali. Particolare attenzione sarà riservata ad Ardea e al suo patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, attraverso un percorso che ripercorrerà il contributo di studiosi e istituzioni alla conoscenza del territorio e individuerà nuove opportunità per la sua tutela e valorizzazione.

Ad aprire i lavori saranno i rappresentanti istituzionali, tra cui Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Maurizio Cremonini, sindaco di Ardea, Francesca La Pietra, assessore comunale, Hampus Olsson, dell’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, e Sonia Modica, presidente di Italia Antica e curatrice dell’incontro.

Il programma della mattina

La giornata prenderà il via alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti e il caffè di benvenuto, mentre alle 10:00 sono previsti i saluti istituzionali. Alle 10:35 Sonia Modica introdurrà i temi del convegno, soffermandosi sul contributo delle istituzioni e degli studiosi stranieri alle ricerche sulla Campagna Romana, con particolare riferimento ad Ardea.

Il programma proseguirà con Amalia Margherita Cirio, della Sapienza Università di Roma, che approfondirà la figura di Margherita Guarducci e l’iscrizione di Veleda ad Ardea, tra epigrafia e ricostruzione storica. Successivamente, Luca Alessandri, dell’Università di Groningen, analizzerà l’occupazione delle aree costiere del Lazio centro-meridionale e del territorio ardeatino durante l’epoca protostorica.

Dopo una breve pausa, alle 11:35 interverrà Lorenza Manfredi, del CNR, con un contributo sulle testimonianze puniche e sulle reti commerciali sviluppatesi lungo la costa del Latium Vetus. Alle 11:50 sarà la volta di Alessandro M. Jaia, della Sapienza Università di Roma, che ripercorrerà le ricerche territoriali condotte nell’area ardeatina.

Alle 12:05, Enrico Benelli, dell’Università Roma Tre, affronterà le prospettive di studio dell’epigrafia nel Lazio meridionale, oltre la lingua latina. A seguire, alle 12:20, Giulia Caneva dell’Università Roma Tre, proporrà un approfondimento sul paesaggio della Campagna Romana ardeatina, esaminando il rapporto tra monumenti, vegetazione, documentazione storica e conoscenze naturalistiche. La prima parte dei lavori terminerà alle 13:00 con la pausa pranzo.

La sessione pomeridiana: nuove tecnologie e valorizzazione del patrimonio

I lavori riprenderanno alle 14:30 con una sessione dedicata ai metodi di documentazione e conservazione del patrimonio archeologico, mettendo a confronto gli strumenti tradizionali con le più recenti tecnologie di ricerca.

Sergio Madonna, Stefania Nisio e Francesca Licordari presenteranno uno studio sugli ambienti ipogei di Ardea, ripercorrendo l’evoluzione delle tecniche di rilievo, dai primi schemi di Andrén alle moderne indagini speleoarcheologiche multidisciplinari, condotte anche attraverso sistemi lidar mobile 3D e UAV.

Alle 14:45, Marijke Gnade, dell’Università di Amsterdam, illustrerà quasi mezzo secolo di ricerche archeologiche a Satricum, offrendo una panoramica delle attività svolte nel territorio. Seguirà, alle 15:00, l’intervento di Heikki Solin dell’Università di Helsinki e Gianluca Mandatori, Direttore del Museo Lavinium di Pomezia, dedicato al contributo degli studiosi finlandesi alle ricerche su Ardea e alle collaborazioni scientifiche tra Italia e Finlandia.

Spazio anche al patrimonio religioso e architettonico medievale del territorio. Alle 15:15, Sonia Modica, Cristina Mochi e Simona Irrera approfondiranno la storia del complesso ecclesiale di Santa Marina ad Ardea, soffermandosi sul contesto archeologico, sulle testimonianze pittoriche e sulle prospettive di nuove indagini. Sullo stesso sito si concentrerà l’intervento di Leonardo Perna, della Sapienza Università di Roma, dedicato allo studio e alla conservazione delle architetture medievali della Campagna Romana.

Dopo una breve pausa, alle 15:45 prenderà la parola Luca Attenni, direttore del Museo Diffuso di Lanuvio, con una relazione dedicata alla Campagna Romana osservata attraverso gli occhi dei viaggiatori stranieri, tra i celebri itinerari del Grand Tour e le località meno conosciute.

Alle 16:00, Francesca Licordari ripercorrerà un secolo di ricerche archeologiche a partire dagli scavi di Boëthius e Andrén, con particolare attenzione alle prospettive di valorizzazione del patrimonio storico dell’area a sud di Roma.

L’ultimo intervento, in programma alle 16:15, sarà affidato a Enzo Avanzi, del Comitato Scientifico Internazionale “Amelio Tagliaferri-Longobard Ways across Europe”, che analizzerà il contributo degli archeologi europei alla conoscenza della Campagna Romana, soffermandosi sul caso di Ardea. La conclusione del convegno è prevista alle 16:30.