ATP di Lione, Musetti: “E’ un sogno e non voglio svegliarmi. Grazie al mio Team”
Lione, 25 ottobre 2026 – Scrive la storia del tennis mondiale Lorenzo Musetti. L’Azzurro conquista l’ATP di Lione superando in finale lo statunitense Taylor Fritz con il risultato di 6-3, 6-4. Nella stagione difficile del 2026, lo stesso Musetti rialza la testa e si prende una grande rivincita, tornando ad ottenere una competizione del circuito dopo 4 anni. nella gara perfetta, il tennista di Carrara dipinge il match perfetto.
“E’ un sogno e non voglio svegliarmi”, ha detto Lorenzo Musetti al microfono dell’ATP, come riporta supertennis.tv. “Non me lo aspettavo, visto come stava andando il torneo. È stato un viaggio sulle montagne russe. In semifinale ho salvato quattro match point e oggi, prima di scendere in campo, mi faceva male un po’ tutto il corpo – ha commentato, proseguendo -. Quando la partita è iniziata, però, mi sono concentrato sul tennis, e penso di aver giocato al mio meglio. Sono veramente orgoglioso di questa vittoria. Lo spirito da battaglia, la mia attitudine, sono state la chiave per tornare a vincere. Probabilmente ero anche rilassato nella mia testa, ed il tennis è diventato fluido. Devo ringraziare anche il mio team che mi ha permesso di recuperare sempre dopo le grandi partite degli ultimi giorni”.
“Taylor è sempre stato un esempio per la sua costanza ad alto livello, gli auguro il meglio, a lui e al suo team”, ha anche detto il toscano durante la premiazione, rivolgendosi a Fritz, come prosegue supertennis.tv. “Voglio ringraziare il mio team, è la mia prima trasferta con Gianluca (Mager, ndr) e scherzavamo sull’idea di poter arrivare in fondo al torneo. Ce l’abbiamo fatta e sono felice per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Un po’ tutto era contro di noi ed è stato un torneo incredibilmente emozionante. Ho apprezzato anche il lavoro da parte dello staff medico del torneo, ero molto stanco ma ad inizio match ho cominciato a sentirmi bene, anche grazie al supporto del pubblico”.
Foto Grand Prix Auverge-Rhone-Alpes (da SuperTennis Tv/Facebook)
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