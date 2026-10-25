Bitcoin, i clienti Xapo cercano rendimento tra vendite, prestiti e interessi

Alcuni dei primi investitori in bitcoin stanno monetizzando parte delle proprie posizioni dopo i recenti livelli record della criptovaluta. Altri, invece, preferiscono mantenere l’esposizione e ottenere liquidità attraverso un prestito contro le loro monete, secondo quanto spiegato da Rocca.

La differenza tra le due strategie dipende anche dall’esperienza dei detentori. Chi ha acquistato bitcoin nelle fasi iniziali ha già assistito alla rapida erosione dei guadagni durante i ribassi e, per questo, può scegliere di incassare una parte dei profitti. Gli investitori entrati intorno al 2018 e 2019 mantengono invece, in alcuni casi, un approccio di lungo periodo.

Vendite, prestiti e conti remunerati

La vendita non implica necessariamente l’uscita definitiva dal mercato. Una parte del ricavato può essere trasferita su conti di risparmio in dollari e, insieme a una quota conservata in contante, utilizzata per ricostituire gradualmente l’esposizione alle criptovalute.

In questo modello, la remunerazione viene corrisposta in bitcoin. Secondo Rocca, circa il 45% dei clienti di Xapo utilizza l’opzione di conversione e remunerazione. La società propone un tasso base variabile del 4,1% sui conti di risparmio in dollari, pagato in BTC, oltre a un tasso introduttivo temporaneo del 4,6% per i nuovi aderenti idonei.

Xapo offre inoltre un fondo di credito dedicato al bitcoin, con l’obiettivo di ottenere rendimenti annui fino al 4% attraverso attività di prestito. Il prodotto espone però a rischi di credito e di controparte, che devono essere valutati prima di qualsiasi investimento.

«Il tema di questo ciclo è il rendimento, l’accumulazione, la generazione di reddito», ha dichiarato Rocca. La ricerca di flussi periodici affianca così la semplice strategia di accumulo della criptovaluta, senza eliminare i rischi legati alla sua volatilità.

Il rischio del prestito garantito in bitcoin

Il prestito garantito da criptovalute consente di ottenere liquidità mantenendo le monete in custodia come collaterale. In caso di aumento del prezzo del bitcoin, il cliente conserva l’esposizione a possibili rialzi futuri. Allo stesso tempo, resta obbligato a rimborsare il debito e può subire perdite se il valore della garanzia diminuisce.

Nei mercati più volatili, una riduzione del prezzo può rendere necessaria un’integrazione dei margini e, in alcuni casi, provocare liquidazioni forzate. La valutazione dovrebbe quindi includere la solidità della controparte, le clausole di liquidazione e il livello di trasparenza dei fondi coinvolti, oltre al rendimento indicato.

Banche tradizionali e valutazioni per i risparmiatori

Le banche tradizionali stanno riconoscendo progressivamente la domanda di esposizione al bitcoin attraverso servizi di custodia e prodotti di investimento. Il cambiamento arriva dopo lo scetticismo prevalente nelle prime fasi del settore, intorno al 2016, ma procede con cautela per effetto dei requisiti di rischio e compliance.

Per gli investitori italiani, le offerte che pagano interessi in BTC o permettono di prendere denaro in prestito contro le criptovalute richiedono attenzione a rischio, liquidità e fiscalità. La natura non garantita di molte proposte e le possibili difficoltà nei periodi di stress possono incidere sulla pianificazione patrimoniale.

La disponibilità di strumenti remunerati può attirare nuovi capitali, ma aumenta anche la complessità del portafoglio. Prima di allocare risorse, investitori privati e professionali devono confrontare gli obiettivi di rendimento con la propria tolleranza al rischio e considerare il ruolo delle criptovalute insieme ad alternative più tradizionali e diversificate.