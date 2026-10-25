Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4.7 provoca 26 feriti e danni

Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4.7 ha causato 26 feriti e circa 300 persone hanno lasciato le abitazioni.

La scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell’area dei Campi Flegrei ha provocato 26 feriti: 21 persone sono state assistite a Pozzuoli e 5 a Giugliano. Il bilancio è riportato nell’aggiornamento delle ore 12.30 del 1 agosto 2026 diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile.

L’evento ha inoltre causato il crollo di alcuni edifici disabitati e danni al patrimonio edilizio. Sono circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Il numero, precisa la Protezione Civile, potrebbe aumentare mentre proseguono le verifiche.

Controlli sugli edifici e viabilità

I vigili del fuoco e i tecnici stanno continuando le attività di controllo dell’abitato. Ai cittadini è stato rivolto l’invito a segnalare eventuali danni alle proprie case, così da consentire ulteriori accertamenti nell’area interessata dalla scossa.

Il Dipartimento segue l’evolversi della situazione in raccordo con le istituzioni e le autorità locali. Restano inoltre difficoltà nel porto di Pozzuoli e sulla Ferrovia Cumana: le autorità marittime e Rfi sono impegnate nelle attività necessarie al loro superamento.