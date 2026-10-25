Di Battista critica Schlein: «Non è credibile e strutturata»

Alessandro Di Battista critica Elly Schlein, definita non credibile e strutturata, e confronta il M5S di Giuseppe Conte con quello delle origini.

Alessandro Di Battista ha definito Elly Schlein «non credibile e strutturata» durante la sua partecipazione ad Accordi & Disaccordi sul Nove. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha precisato che si tratta di «un mio parere personale».

Nel suo intervento, Di Battista ha collegato il giudizio sulla segretaria del Pd al ruolo attribuito al partito nella storia recente dei diritti dei lavoratori. A suo avviso, il Partito democratico è stato «il partito di sistema» e quello che «maggiormente ha eroso lo stato sociale nel nostro paese».

Le valutazioni riguardano soprattutto la gestione di Matteo Renzi, ma non solo. Di Battista ha chiesto: «Chi ha privatizzato maggiormente nel nostro paese? Chi ha modificato l’articolo 18 dallo Statuto dei lavoratori?». Le considerazioni sono state espresse dall’ex parlamentare come una lettura personale dell’operato del Pd.

Il confronto con il Movimento 5 Stelle delle origini

Nel corso della trasmissione, Di Battista ha parlato anche dell’evoluzione del M5S di Giuseppe Conte, sostenendo che oggi sia «nettamente diverso» rispetto a quello creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Secondo Di Battista, i Cinquestelle «dovrebbero parlare ogni giorno di determinate cose». Nel confronto con la fase iniziale del Movimento, ha ricordato i 20 punti di programma presentati allora «per uscire dal buio».

La differenza indicata riguarda soprattutto la percezione di novità. «A questo Movimento manca l’enorme novità», ha detto, ricordando che all’epoca il gruppo di cui faceva parte veniva considerato «il nuovo» e «la speranza».

Nel suo racconto, Grillo raggiungeva «i luoghi di sofferenza» e contribuiva così a quella rappresentazione del Movimento. Il paragone tra le due fasi è stato proposto da Di Battista insieme alle critiche rivolte alla leadership del Pd.