Disordini del 17 ottobre: controlli rafforzati a Roma e Milano, con monitoraggio OSINT e oltre cento persone identificate nella capitale.

A Roma il controllo del territorio è stato intensificato in vista dei disordini del 17 ottobre, con attenzione sia ai cortei annunciati sia agli assembramenti non comunicati. A Milano, invece, il dispositivo di vigilanza sarà rafforzato con 500 militari della Folgore e circa 3.000 uomini tra polizia e carabinieri.

Il dispositivo di sicurezza a Roma

Nella capitale sono previsti alle 10 il corteo di Gioventù Nazionale, da piazza della Libertà a piazza Risorgimento, e alle 15 quello dell’Asse Imperialista, da piazza della Repubblica verso i Fori Imperiali. Resta incerta una possibile mobilitazione del Movimento 17 ottobre.

Per evitare sovrapposizioni tra gruppi diversi è stato predisposto un coordinamento integrato tra le forze dell’ordine. Il Centro per la sicurezza cibernetica di Roma ha inoltre rafforzato il monitoraggio degli ambienti web attraverso l’OSINT, in raccordo con la Digos e gli uffici informativi delle altre forze di polizia.

I controlli preventivi hanno portato all’identificazione di oltre cento persone, 43 delle quali accompagnate negli uffici della Questura. In zone sensibili come il Circo Massimo, piazza della Repubblica, via Einaudi e via Cavour, sono stati trovati 20 giovani, uno minorenne, con passamontagna, scaldacollo, bombolette spray, maschere e zaini. Per alcuni è in valutazione il fermo preventivo.

Altre 23 persone sono state intercettate in punti strategici, tra cui piazzale Ostiense, via Napoleone III e le stazioni della metropolitana Colosseo e Laurentina. Secondo quanto riportato, avevano materiali la cui tipologia corrispondeva alle indicazioni operative circolate online.

Il rafforzamento della vigilanza a Milano

A Milano, dalle 14, il dispositivo sarà rinforzato da 500 militari della Folgore. Sul territorio saranno impiegati circa 3.000 uomini tra polizia e carabinieri, oltre a 300 agenti della polizia locale messi a disposizione da Palazzo Marino.

Le attività combinano pattugliamento tradizionale e monitoraggio digitale. La presenza di dispositivi e accessori potenzialmente utilizzabili per azioni violente può, secondo il contenuto riportato, portare alla valutazione di misure di prevenzione, responsabilità penali o provvedimenti amministrativi.

Per residenti, attività economiche e visitatori sono possibili limitazioni temporanee della circolazione, interruzioni del trasporto pubblico e restrizioni agli accessi in alcune aree interessate.