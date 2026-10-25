Euro digitale, Cipollone: il pilota può rafforzare la sovranità sui pagamenti

Il progetto pilota dell’ euro digitale potrebbe rafforzare la sovranità europea sui pagamenti. Lo ha dichiarato Piero Cipollone , membro del Comitato esecutivo della BCE , spiegando che la sperimentazione prevista per il prossimo anno potrebbe offrire all’Unione maggiore controllo su un’infrastruttura dalla quale oggi dipende in misura significativa.

Secondo Cipollone, la questione riguarda la dipendenza da fornitori esterni non europei per servizi essenziali. Il responsabile ha richiamato i casi dell’ energia e della difesa per sostenere che anche i sistemi di pagamento debbano essere considerati infrastrutture strategiche.

La sperimentazione utilizzerà transazioni reali effettuate dal personale della BCE e delle banche centrali nazionali. Al pilota partecipano 36 operatori di mercato, tra cui sette italiani. La banca centrale sta inoltre invitando operatori dell’e-commerce e del mobile commerce a prendere parte ai preparativi.