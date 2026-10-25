Euro digitale, Cipollone: il pilota può rafforzare la sovranità sui pagamenti
Euro digitale, Piero Cipollone: il progetto pilota può rafforzare la sovranità europea sui pagamenti.
Euro digitale, Cipollone: il pilota può rafforzare la sovranità sui pagamenti
Il progetto pilota dell’euro digitale potrebbe rafforzare la sovranità europea sui pagamenti. Lo ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, spiegando che la sperimentazione prevista per il prossimo anno potrebbe offrire all’Unione maggiore controllo su un’infrastruttura dalla quale oggi dipende in misura significativa.
Secondo Cipollone, la questione riguarda la dipendenza da fornitori esterni non europei per servizi essenziali. Il responsabile ha richiamato i casi dell’energia e della difesa per sostenere che anche i sistemi di pagamento debbano essere considerati infrastrutture strategiche.
Il progetto pilota e gli operatori coinvolti
La sperimentazione utilizzerà transazioni reali effettuate dal personale della BCE e delle banche centrali nazionali. Al pilota partecipano 36 operatori di mercato, tra cui sette italiani. La banca centrale sta inoltre invitando operatori dell’e-commerce e del mobile commerce a prendere parte ai preparativi.
«Il buon funzionamento dei sistemi di pagamento è una nostra responsabilità», ha affermato Cipollone, aggiungendo che la dipendenza critica da soggetti terzi rende più complesso garantire la continuità del servizio.
In precedenti interventi pubblici, durante una conferenza a Riga, Cipollone aveva ricordato che circa due terzi delle transazioni con carta nell’area dell’euro sono gestite da soggetti extra-europei. Questa condizione è stata indicata come una possibile vulnerabilità strategica in caso di tensioni geopolitiche o interruzioni commerciali.
La decisione sull’emissione
La decisione definitiva sull’emissione dell’euro digitale spetta al Consiglio direttivo della BCE, ma potrà essere presa soltanto dopo la conclusione dei negoziati legislativi a Bruxelles. Cipollone ha auspicato l’approvazione della normativa entro fine anno, così da consentire una decisione formale.
L’introduzione comporterebbe scelte su infrastrutture di liquidità, interoperabilità con i circuiti esistenti, privacy e sicurezza dei dati. Il progetto è pensato per integrarsi nell’ecosistema dei pagamenti digitali senza sostituire immediatamente i circuiti privati già presenti.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: BCE, Cipollone: l’euro digitale è una questione di sovranità