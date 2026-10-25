Il fatto|
Fiamme al Nido dell’Aquila di Hitler: fermato un sospetto
Incendio al Nido dell’Aquila di Adolf Hitler, sulle Alpi bavaresi: mobilitati circa 200 vigili del fuoco e fermato un sospetto.
Un incendio ha avvolto sabato 24 ottobre il Nido dell’Aquila, l’ex rifugio di Adolf Hitler nelle Alpi bavaresi. La polizia tedesca ha riferito di aver fermato un sospetto, mentre le cause del rogo non sono ancora state accertate.
Fiamme sul monte Obersalzberg
Il sito storico, noto in tedesco come Kehlsteinhaus, si trova sulla cima del monte Obersalzberg, vicino a Berchtesgaden. La sua posizione in quota rende l’area difficile da raggiungere.
Un filmato registrato da una webcam mostra le fiamme e una densa colonna di fumo che si alza dal complesso. Le immagini documentano l’incendio, ma non chiariscono l’origine del rogo.
Intervento dei soccorritori
Per affrontare l’emergenza sono stati mobilitati circa 200 vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte in un luogo caratterizzato da condizioni di accesso difficili.
Nel frattempo, la polizia tedesca ha comunicato il fermo di un sospetto. Al momento, tuttavia, non sono state accertate le cause dell’incendio né sono stati forniti ulteriori elementi sulle circostanze del fermo.