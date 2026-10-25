IN GARA|
Gp degli Stati Uniti di F1, Antonelli in pole position davanti Verstappen e Hadjar
Oggi la gara ufficiale che potrebbe regalare al campione della Mercedes il titolo iridato
Austin, 25 ottobre 2026 – La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position ad Austin nel Gp degli Stati Uniti. Il pilota italiano, che già domani potrebbe diventare campione del mondo, ha chiuso con il crono di 1.34.035 davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar.
Quarta la Ferrari di Charles Leclerc seguita dalla rossa di Lewis Hamilton e dall’altra Mercedes di George Russell. Poi le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e a chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.