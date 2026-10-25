Gp degli Stati Uniti di F1, Antonelli in pole position davanti Verstappen e Hadjar

Austin, 25 ottobre 2026 – La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position ad Austin nel Gp degli Stati Uniti . Il pilota italiano, che già domani potrebbe diventare campione del mondo, ha chiuso con il crono di 1.34.035 davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar .

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc seguita dalla rossa di Lewis Hamilton e dall’altra Mercedes di George Russell. Poi le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e a chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.