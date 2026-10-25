Gp degli Stati Uniti: super Antonelli trionfa a Austin, ma il titolo mondiale è rimandato

Austin, 25 ottobre 2026 – Kimi Antonelli vince , dominando, con la sua Mercedes il Gp degli Stati Uniti ad Austin, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen . Al quarto posto chiude la rossa di Lewis Hamilton , seguito dalla McLaren di Lando Norris .

Con Kimi primo, Hamilton quarto e Russell che chiude ottavo, l’assegnazione per il titolo mondiale al momento è rimandata a Città del Messico o a Interlagos. Antonelli è il secondo italiano a vincere in America dopo Michele Alboreto.