LA CONQUISTA|
Gp degli Stati Uniti: super Antonelli trionfa a Austin, ma il titolo mondiale è rimandato
Il pilota della Mercedes domina la gara dal primo momento. Leclerc è secondo
Austin, 25 ottobre 2026 – Kimi Antonelli vince, dominando, con la sua Mercedes il Gp degli Stati Uniti ad Austin, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Al quarto posto chiude la rossa di Lewis Hamilton, seguito dalla McLaren di Lando Norris.
Con Kimi primo, Hamilton quarto e Russell che chiude ottavo, l’assegnazione per il titolo mondiale al momento è rimandata a Città del Messico o a Interlagos. Antonelli è il secondo italiano a vincere in America dopo Michele Alboreto.
(Fonte Adnkronos)
Foto Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook (da Andrea Kimi Antonelli Official/Facebook)
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