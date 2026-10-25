Guerra in Ucraina, Russia pronta ai colloqui trilaterali con Kiev e Washington

La Russia ha dichiarato la propria disponibilità a riprendere i colloqui trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, indicando il 4 novembre come possibile momento per riaprire il dialogo. Nello stesso contesto, Vladimir Putin ha respinto le accuse di un coinvolgimento di Mosca nelle proteste e nei disordini registrati in diversi Paesi europei.

La possibile ripresa dei negoziati

Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha riferito a Vesti, in dichiarazioni rilanciate dalla Tass, che la Russia è pronta a tornare al tavolo con Ucraina e Stati Uniti. «La prossima scadenza è il 4 novembre, la nostra grande festività. Poi saremo pronti», ha dichiarato, richiamando la Giornata dell’unità nazionale celebrata in Russia.

Secondo Ushakov, il confronto dovrebbe riguardare soprattutto la costruzione di un sistema di sicurezza per Russia e Ucraina nel dopoguerra. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha manifestato la disponibilità di Kiev a partecipare a nuovi colloqui con Mosca e Washington, auspicando che si svolgano già all’inizio di novembre.

Le precedenti trattative trilaterali si erano interrotte a febbraio. Sulle condizioni per arrivare a un accordo di pace restano profonde distanze.

Putin respinge le accuse sulle proteste in Europa

In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin, diffusa dall’emittente russa Vesti, Putin ha respinto le accuse secondo cui Mosca sarebbe responsabile delle proteste e dei disordini o starebbe contribuendo ad alimentarli in diversi Paesi europei.

Il presidente russo ha definito queste contestazioni un segno della «debolezza e dell’incapacità» di alcuni leader europei di assumersi la responsabilità di ciò che accade nei rispettivi Paesi. Le sue dichiarazioni si riferivano anche ai sospetti di una regia russa dietro le proteste e i disordini.