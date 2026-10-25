James Bond, i provini finali per 007: Jack Lowden e Callum Turner in corsa
James Bond, provini finali nella capitale britannica: Jack Lowden e Callum Turner tra i principali candidati al ruolo di 007.
James Bond, i provini finali per 007: Jack Lowden e Callum Turner in corsa
La selezione per il prossimo interprete di James Bond sarebbe entrata nella fase decisiva. I provini finali per il ruolo di 007 sarebbero in corso nella capitale britannica, ma la produzione non ha ancora comunicato una decisione ufficiale.
Tra i candidati indicati con maggiore insistenza figurano Jack Lowden e Callum Turner. Le indiscrezioni della stampa specializzata e le valutazioni dei bookmaker li collocano tra i principali contendenti per raccogliere l’eredità dei precedenti interpreti dell’agente segreto.
I principali candidati al ruolo di 007
Lowden, noto anche per la serie Slow Horses, interpreta l’agente dell’intelligence britannica River Cartwright. La sua esperienza tra azione e dramma potrebbe orientare la saga verso un Bond meno convenzionale e più vicino a un uomo comune, pur conservando gli elementi distintivi del personaggio.
Turner, invece, risponderebbe maggiormente all’immagine tradizionale dell’agente segreto, tra eleganza, fascino e sicurezza. Secondo alcune analisi, queste caratteristiche potrebbero favorirlo, ma anche rendere la scelta meno innovativa. Nella rosa dei nomi circolano inoltre Jack O’Connell e Josh O’Connor.
I criteri della selezione e i precedenti
Oltre alla recitazione e alla capacità di sostenere le scene d’azione, la produzione dovrebbe valutare la disponibilità a un impegno professionale di lunga durata. Come riportato da The Hollywood Reporter, il ruolo comporta campagne promozionali, incontri con i fan e numerosi appuntamenti con i media.
La condotta pubblica e il comportamento sul set assumerebbero quindi un peso rilevante. Il precedente di Jonathan Majors, le cui vicende hanno avuto ripercussioni sui progetti cinematografici Marvel, viene indicato come esempio dei rischi legati all’affidamento di ruoli centrali a interpreti coinvolti in controversie.
Un precedente nella storia della saga è rappresentato da George Lazenby, Bond in Al servizio segreto di Sua Maestà, uscito nel 1969. In seguito Sean Connery tornò nel ruolo. Barbara Broccoli aveva inoltre sottolineato nel 2022 che interpretare Bond può significare assumere un impegno di dieci o dodici anni, oltre i tempi di lavorazione di un singolo film.
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