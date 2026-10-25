Manuela Arcuri smentisce la relazione con Pallavicino: «Per ora non c’è altro»

Manuela Arcuri ha negato che esista una relazione con il principe Domenico Antonio Pallavicino. Ospite di Verissimo domenica 25 ottobre, l’attrice ha definito il loro rapporto un’amicizia legata anche al lavoro: «Per ora non c’è altro».

Le foto a Montecarlo e le voci sulle nozze

Arcuri ha commentato le immagini diventate virali, che la ritraevano insieme al principe a Montecarlo mentre si tenevano per mano. Secondo l’attrice, da quelle foto «innocenti» sarebbe stata costruita una storia senza che ci fossero dichiarazioni, fidanzamenti o matrimoni.

Attorno ai due si era diffusa l’indiscrezione di una presunta relazione, accompagnata da commenti sulla differenza d’età: Arcuri ha 49 anni, mentre Pallavicino ne ha 82. L’attrice ha raccontato di aver letto anche che avrebbe dovuto sposare il principe a dicembre e ha criticato la reazione degli haters, definita cattiva ed esagerata.

Il rapporto professionale con Pallavicino

Manuela Arcuri e Pallavicino si conoscono da oltre cinque anni. Il loro legame, ha spiegato, nasce dalla collaborazione con la fondazione Pallavicino: lei è testimonial e immagine dell’organizzazione, mentre lui è il suo datore di lavoro.

L’attrice ha descritto il principe come una persona colta, saggia e discreta, capace di darle consigli. I viaggi condivisi, ha precisato, sono avvenuti per motivi di lavoro. Ha aggiunto di apprezzarlo come persona, di prendere volentieri un caffè con lui e di scherzare insieme.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla possibilità di innamorarsi in futuro, Arcuri ha risposto «mai dire mai», chiarendo però che al momento non c’è alcun sentimento da parte sua. Quanto a un eventuale interesse del principe, ha detto che sarebbe necessario chiederlo direttamente a lui. La sua posizione, ha ribadito, è che tra loro ci sia amicizia e nessuna relazione.