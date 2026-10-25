Per le elezioni in Israele chiusi i valichi della Cisgiordania dopo la sparatoria a Hebron

Per le elezioni in Israele saranno chiusi tutti i valichi terrestri della Cisgiordania. La misura, annunciata dall’esercito israeliano, prevede per l’intera giornata di martedì il divieto di ingresso e uscita per i lavoratori palestinesi da e verso Giudea, Samaria e Valle del Giordano, comprese le zone industriali.

Il provvedimento coincide con le elezioni legislative in Israele. L’IDF ha inoltre comunicato che da domenica a lunedì i lavoratori palestinesi non potranno entrare in quelle aree per motivi di lavoro, salvo le zone industriali e alcune altre aree autorizzate.

Le operazioni a Hebron

La chiusura arriva dopo la sparatoria avvenuta a Hebron all’inizio della settimana, nella quale sono stati uccisi due soldati israeliani da uomini armati palestinesi. In seguito all’attacco, l’IDF ha riferito che le proprie forze avevano circondato la città per condurre operazioni di ricerca.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato ai militari di circondare Hebron e di adottare ulteriori misure di sicurezza. L’esercito ha poi annunciato un’operazione mirata nell’area, con l’obiettivo dichiarato di smantellare infrastrutture terroristiche e prevenire nuovi attacchi.

Secondo l’agenzia palestinese Wafa, negli ultimi tre giorni più di 200 famiglie sono state sfollate a Hebron, per un totale di circa 2.500 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni nelle aree di al-Jilda e Ain Deir Baha. La stessa agenzia ha riferito che domenica le forze israeliane hanno fermato 20 persone nel governatorato di Hebron.

L’IDF ha confermato la demolizione di diverse strutture, sostenendo che rappresentassero una minaccia alla sicurezza. In un comunicato ha affermato che i civili hanno potuto lasciare temporaneamente l’area attraverso specifici posti di controllo e che nessuno è stato costretto a evacuare. L’esercito ha inoltre dichiarato che le altre strutture demolite erano costruite illegalmente e che gli interventi rispettavano il diritto internazionale.

Di segno opposto la posizione di B’Tselem, organizzazione israeliana per i diritti umani, che ha condannato i piani attribuiti a Israele per il trasferimento forzato dei residenti palestinesi e la distruzione nell’area. Il gruppo ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire immediatamente.

La protesta a Tel Aviv

Gli sviluppi a Hebron si sono verificati mentre sabato migliaia di persone hanno manifestato a Tel Aviv contro il governo, a pochi giorni dal voto. I partecipanti hanno marciato da piazza Rabin verso piazza degli Ostaggi, nome assunto dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele.

La manifestazione è stata organizzata dall’October Council, gruppo formato dalle famiglie delle vittime e degli ostaggi catturati durante gli attacchi. In un messaggio pubblicato domenica, il gruppo ha invitato i sostenitori a trasformare l’energia della piazza in partecipazione elettorale e a recarsi alle urne martedì.

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