Progetto Agrivoltaico ad Ardea, il consigliere Anastasio annuncia un regolamento per tutelare il territorio

Ardea, 25 ottobre 2026 – Il progetto agrivoltaico previsto tra Colle Romito e La Cogna torna al centro del dibattito politico ad Ardea. Dopo il voto contrario del Consiglio comunale all’approvazione del Piano di utilizzazione aziendale relativo all’intervento, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio annuncia di aver avviato la preparazione di una proposta di regolamento per disciplinare, nell’ambito delle competenze comunali, la valutazione della compatibilità di progetti analoghi con il territorio.

L’obiettivo, secondo quanto affermato dal consigliere, sarebbe quello di definire criteri chiari che consentano di tutelare i residenti, salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree interessate e, allo stesso tempo, garantire alle imprese maggiore certezza sui procedimenti autorizzativi.

«La tutela dei cittadini comincia prima della presentazione dei progetti. Ardea deve dotarsi di regole chiare e dare risposte tempestive a chi vive e investe sul territorio», dichiara Anastasio, intervenendo sulla vicenda che ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

«Esprimo piena solidarietà agli abitanti – prosegue Anastasio – che hanno seguito con preoccupazione questa vicenda. Un intervento di tali dimensioni avrebbe inciso sul paesaggio e sull’assetto dell’area: le esigenze di chi vi abita devono avere un peso concreto nelle decisioni».

Una posizione che, precisa Anastasio, non intende mettere in discussione l’importanza della transizione energetica, ma richiama la necessità di individuare con attenzione le aree destinate agli impianti. «Le energie rinnovabili sono necessarie – aggiunge il Consigliere -, ma la scelta dei luoghi richiede attenzione e responsabilità. La vicinanza alle abitazioni, il valore dei terreni agricoli e i vincoli ambientali e paesaggistici devono essere valutati con rigore, fin dalle prime fasi».

Accanto alla tutela dei cittadini, il consigliere evidenzia anche l’esigenza di assicurare procedure più chiare e tempi certi agli operatori economici, evitando che l’iter dei progetti si prolunghi eccessivamente. «Anche le aziende meritano certezze. Lasciare che un procedimento si trascini per anni significa alimentare costi, tensioni e rischi di contenzioso. Chi presenta un progetto deve conoscere le condizioni da rispettare e ricevere risposte motivate nei tempi previsti» sottolinea Anastasio.

Da queste considerazioni nasce l’iniziativa annunciata dal Consigliere, che ha già avviato la predisposizione di una proposta di regolamento con il contributo gratuito di alcuni consulenti. Il documento sarà sottoposto alla commissione consiliare competente per le successive valutazioni.

La proposta punta a introdurre criteri rigorosi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e dei limiti delle competenze comunali. «Dovranno essere considerati – afferma Anastasio – la presenza dei centri abitati, il Piano territoriale paesistico regionale, il Piano di assetto idrogeologico e la salvaguardia delle aree agricole di pregio. Anche le possibili localizzazioni lontane dagli insediamenti residenziali dovranno essere esaminate tenendo conto dei vincoli e delle caratteristiche dei singoli progetti».