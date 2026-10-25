Rinnovo Csm, oltre 9mila magistrati al voto per eleggere 20 togati

Oltre novemila magistrati sono chiamati a votare domani e lunedì per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura. In palio ci sono 20 posti riservati ai togati, scelti tra più di 60 candidati. Il nuovo Consiglio si insedierà dopo l’elezione dei dieci componenti laici da parte del Parlamento.

Il voto per il Csm e il sistema dei collegi elettorali

Il rinnovo riguarda un organo di rilievo costituzionale presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. La consiliatura, indicata per il periodo 2027-2031, prevede l’elezione di due magistrati con funzioni di legittimità, 13 con funzioni giudicanti di merito e cinque con funzioni requirenti di merito.

Il sistema elettorale è articolato in quattro collegi. Per le funzioni di legittimità è previsto un collegio unico nazionale destinato a due componenti della Cassazione. I magistrati requirenti vengono scelti in due collegi territoriali binominali maggioritari, mentre per i giudicanti di merito sono previsti quattro collegi territoriali e un collegio unico nazionale virtuale con ripartizione proporzionale dei seggi.

L’appuntamento arriva a sette mesi dalla bocciatura della riforma della giustizia, respinta con una percentuale di no superiore al 53%. Il progetto avrebbe modificato profondamente il Csm, prevedendone lo sdoppiamento e l’ingresso a Palazzo Bachelet di magistrati sorteggiati.

Candidati, correnti e indipendenti in corsa

Le principali correnti arrivano al voto dopo la selezione delle candidature, la presentazione dei programmi e decine di incontri negli uffici giudiziari e sui social. Magistratura Indipendente presenta 12 candidati e indica tra le priorità la trasparenza delle decisioni, la valorizzazione del merito e l’indipendenza della magistratura dal potere politico. Tra i nomi figura Salvatore Casciaro, candidato per la Corte di Cassazione.

AreaDg, la componente progressista, candida nove toghe dopo 20 assemblee locali e nazionali e le primarie. Il programma richiama una magistratura senza carriere, un autogoverno trasparente e una giustizia di qualità. Tra i candidati figurano Egle Pilla, per la legittimità, ed Eugenio Albamonte, nel collegio requirente 1.

Il gruppo centrista di Unità per la Costituzione rivendica regole rigorose e trasparenti per la scelta dei candidati. La lista comprende, tra gli altri, Elisabetta Ceniccola per la legittimità e Giuliano Caputo per il collegio requirente 2. Il presidente dell’Unicost, Michele Ciambellini, ha descritto le candidature come frutto di un percorso basato su competenza, indipendenza ed equilibrio.

In corsa anche Magistratura Democratica, che ha candidato otto magistrati in un percorso condiviso con il progetto di “Autogoverno diffuso”. Completano il quadro gli indipendenti, tra cui Cosimo Ferri, candidato nel collegio giudicante 2, e Luisa De Renzis, sostituto procuratore generale in Cassazione.

Il ruolo del Parlamento e lo spoglio delle schede

Il Parlamento dovrà eleggere i dieci componenti laici che completeranno il nuovo Csm. Tra le autocandidature risultano avvocati, professori, parlamentari ed ex parlamentari, oltre a ex pm ed ex consiglieri di Palazzo Bachelet. L’accordo tra maggioranza e opposizione non è ancora stato raggiunto e sono attesi altri nomi proposti dai partiti.