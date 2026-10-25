Sole prevalente sull’Italia dal 26 al 28 ottobre, con temperature fino a 22°C

Alta pressione sull’Italia dal 26 al 28 ottobre: tempo stabile e soleggiato, con massime fino a 22°C e breve piovasco in Sicilia.

Alta pressione e tempo stabile caratterizzeranno gran parte dell’Italia tra lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre. Il sole sarà prevalente, con locali annuvolamenti e temperature massime fino a 22°C.

Lunedì 26 ottobre: nubi e un breve piovasco in Sicilia

Al Nord e al Centro il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato, anche se il cielo potrà risultare velato o interessato da nubi alte. In Toscana sono previste nubi sparse soprattutto al mattino. Le temperature saranno in rialzo, con massime comprese tra 16 e 19°C al Nord e tra 16 e 20°C al Centro.

Al Sud sono attese schiarite alternate a nubi sparse. Gli addensamenti saranno più consistenti fino al mattino sulla Sicilia settentrionale, dove potrà verificarsi un breve piovasco. Le massime resteranno tra 15 e 20°C.

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre

Martedì persisteranno condizioni anticicloniche, con tempo generalmente soleggiato al Nord, al Centro e al Sud. Qualche foschia potrà comparire al mattino sui fondovalle umbri, mentre nubi sparse interesseranno in particolare i versanti adriatico e ionico. Le temperature massime raggiungeranno 21°C al Sud.

Mercoledì sono previsti annuvolamenti sulla costa ligure e sull’alta Toscana, localmente compatti, ma senza fenomeni. Il sole prevarrà sugli altri settori; al Sud potranno comparire nubi sparse in Sardegna e lungo i litorali. Le massime resteranno stabili, tra 15 e 20°C al Centro e fino a 22°C al Sud.