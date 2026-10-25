Trump sull’immigrazione in Europa: cita Francia, Italia e Spagna

Donald Trump, intervistato da Fox News, attacca le politiche europee sull’immigrazione e cita Francia, Italia e Spagna.

Donald Trump ha attaccato le politiche europee sull’immigrazione in un’intervista a Fox News, citando Francia, Italia e Spagna. Secondo il presidente americano, le persone che stanno creando problemi in questi Paesi «odiano» le nazioni in cui si trovano e non provengono da esse.

«Le persone che stanno creando problemi sono quelle che odiano la Spagna, la Francia e l’Italia, e non vengono da questi Paesi», ha dichiarato Trump. Nel corso dell’intervista ha poi affermato: «Guardate chi sta entrando nei loro Paesi. Sono persone arrabbiate».

Riferendosi in particolare alla Francia, il presidente Usa ha sostenuto che alcune delle persone lasciate entrare nel Paese «odiano la loro arte, i loro edifici» e «odiano tutto della Francia». Ha aggiunto che «odiano i francesi», nonostante vengano lasciate entrare.

Trump ha inoltre raccontato di avere messo in guardia Emmanuel Macron già all’inizio del suo mandato. «Stai distruggendo la Francia. Stai lasciando entrare persone che odiano il tuo Paese», ha detto di aver riferito al presidente francese quando lo incontrò, «quasi subito» dopo il suo arrivo.

La scelta sull’Iran

Nella stessa intervista, Trump ha parlato anche dell’Iran. Rispondendo a una domanda di Fox News, ha dichiarato di dover ancora «prendere una decisione» tra la possibilità di raggiungere «un accordo» e quella di «distruggerlo».

«Devo prendere una decisione: lo distruggo, cosa che sarebbe molto facile da fare, o faccio un accordo? Questa è la decisione da prendere», ha affermato. Trump ha quindi aggiunto: «Sappiamo cosa sta succedendo a Pickaxe Mountain».