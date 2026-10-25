World Tour di Short Track, Ioriatti conquista il terzo posto nei 1000 metri: è l’esordio sul podio

Vancouver, 25 ottobre 2026 – Nella notte europea fra sabato 24 e domenica 25 ottobre, a Vancouver (Canada) è entrata nel vivo la tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track.

L’Italia è rappresentata nell’evento in corso al Pacific Coliseum della città canadese con dieci atleti. Nel settore maschile impegnati Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Nel comparto femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).

Proprio Gloria Ioriatti ha conquistato il primo podio individuale della carriera nell’ambito del World Tour, piazzandosi terza nei 1.000 metri, alle spalle della coreana Choi Min-jeong e della neerlandese Xandra Velzeboer, rispettivamente prima e seconda. L’azzurra ha preceduto la statunitense Kristen Santos-Griswold e la coreana Kim Gilli. Elisa Confortola si è classificata ottava, giungendo terza nella finale-B. Margherita Betti e Chiara Betti non hanno superato i ripescaggi.

È inoltre arrivato il quarto posto della staffetta femminile. Non manca il rammarico, poiché l’Italia ha tagliato il traguardo in terza posizione, ma è stata squalificata per via di un contatto con i Paesi Bassi quando, all’uscita della penultima curva, si trovava in testa.

Nel settore maschile, il miglior risultato della prima giornata è stato conseguito da Thomas Nadalini, spintosi sino alla finale dei 1.500 metri, conclusi in sesta posizione. L’altro azzurro impegnato nei turni cruciali della distanza, Luca Spechenhauser, è stato squalificato in semifinale. Il percorso di Mattia Antonioli e Pietro Marinelli si è compiuto nei ripescaggi, così come quello di tutti gli italiani cimentatisi sui 500 metri (Nadalini, Spechenhauser e Lorenzo Previtali). Purtroppo eliminata in semifinale la staffetta maschile, a causa di un’inopinata caduta quando si trovava in testa.

Nella notte europea fra domenica 25 e lunedì 26 si disputeranno le cinque finali rimanenti, ossia staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 metri e 1.500 metri femminili.

La copertura televisiva in Italia sarà garantita da Discovery+ e HBO Max.

Foto Pentaphoto/FISG (da Ufficio Stampa FISG)